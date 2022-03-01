Ukraynalı gelin ailesini görmek için gitti, savaşın ortasında kaldı

Antalya’da yaşayan Eray Güngör’ün ailesini görmeye giden eşi Marianna, Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kaldı. Çift, bomba ve silah sesleri altında sesli mesaj yöntemiyle haberleşiyor.

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Antalya'da yaşayan Eray Güngör (36), 6 yıl önce bir otelde çalışırken Ukraynalı Marianna Siline (30) ile tanıştı. İkili bir süre sonra evlenmeye karar vererek dünya evine girdi.

Marianna Siline, 8 Şubat tarihinde çalıştığı otelde izin alarak eşini de alıp memleketi Ukrayna'ya gitti. Güngör 15 Şubat günü işlerinden ötürü eşini ailesinin yanında bırakarak Antalya'ya geri döndü. Bir süre sonra ise Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu başlayınca bulunduğu Harkov bölgesinden çıkamadı.

Evli çift internetin zaman zaman kesilmesinden ötürü güçlükle görüntülü görüşme sağlıyorlar. İkilinin ses kayıtlarındaki görüşmelerinde ise bomba ve silah seslerinin olduğu görüldü. Zor günler geçiren Eray Güngör yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

BÜTÜN HALK KORKMUŞ DURUMDA

– 8 Şubat tarihinde berber Ukrayna'ya gittim. Kayınpederim emekli polis olduğu için bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Eşim bunun üzerine bir süre daha kalmaya karar verdi. Ben geri döndüm. Sürekli Rus birlikleri tarafından baskın devam ediyor.

– Bütün halk korkmuş durumda. Kimse evinden çıkamıyor. Alışveriş merkezleri kapalı bulunuyor. Şanslı olanlar ülke dışına çıktı. Rusya'ya sınır olan yerlerde bu mümkün değil. Buralar Rusya'nın kontrolü altında bulunuyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞEMİYORUZ

– Daha çok fotoğraflar ve sesli mesajlar üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Görüntülü görüşemiyoruz. İnternet bağlantısı yok. En sağlıklısı sesli mesaj şu anda.

EVE HAPİS OLMUŞ DURUMDA

– Ben eşimin tahliye olması için başvurularda bulundum. Dün saat 15.00'da mesaj geldi, Harkov'dan bir trenin kalkacağını söylediler. Eşimin tren istasyonuna uzaklığı 1.5 saat mesafede bulunuyor. Oraya gitmesi mümkün değil. Eve hapis olmuş durumda. Evde kalmayı tercih ediyor. Sürekli silah ve bomba sesleri var. Evin salonunda kalıyor. 4 metrekare alanda yaşamaya çalışıyor. (İHA)



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