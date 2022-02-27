Ukraynalıların İstanbul’daki savaş protestosuna Ruslar da katıldı

Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırı ve işgalini İstanbul Beyazıt Meydanı'nda protesto etti. Savaşı protesto edenler arasında Ruslar da vardı.

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Ukraynalılar, İstanbul Beyazıt Meydanı’nda düzenlediği eylemde Rusya’nın ülkelerine başlattığı askeri operasyonu protesto etti.

Eylemden görüntüler Yasin Bektaş tarafından SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırıldı.

RUS KADIN: SAVAŞI ASLA DESTEKLEMİYORUM

Savaş karşıtı eyleme katılan bir Rus kadın, “Ne Ukrayna'da ne de başka bir ülke savaşı asla desteklemiyorum” diyerek “Savaş çözüm değildir” dövizini taşıdı.

Eylemde Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, Polonya bayrakları açıldı. ‘Rusya'ya SWIFT yaptırımı uygulayın', ‘Ruslar evine gitsin, ülkemize dokunmasın', ‘Barışın yanında olun', ‘Savaşı durdurun' yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

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