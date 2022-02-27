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Ukraynalıların İstanbul’daki savaş protestosuna Ruslar da katıldı

Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırı ve işgalini İstanbul Beyazıt Meydanı'nda protesto etti. Savaşı protesto edenler arasında Ruslar da vardı.

Yayınlanma: 20:32 - 27 Şubat 2022 Güncellenme:
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Ukraynalılar, İstanbul Beyazıt Meydanı’nda düzenlediği eylemde Rusya’nın ülkelerine başlattığı askeri operasyonu protesto etti.

Eylemden görüntüler Yasin Bektaş tarafından SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırıldı.

RUS KADIN: SAVAŞI ASLA DESTEKLEMİYORUM

Savaş karşıtı eyleme katılan bir Rus kadın, “Ne Ukrayna'da ne de başka bir ülke savaşı asla desteklemiyorum” diyerek “Savaş çözüm değildir” dövizini taşıdı.

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Eylemde Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, Polonya bayrakları açıldı. ‘Rusya'ya SWIFT yaptırımı uygulayın', ‘Ruslar evine gitsin, ülkemize dokunmasın', ‘Barışın yanında olun', ‘Savaşı durdurun' yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

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