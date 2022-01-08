Ulaştırma Bakanı, Kılıçdaroğlu yayınına bağlandı: Üzülüyorum vallahi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda İBB hakkında başlatılan incelemeyle ilgili "Şimdiki Ulaştırma Bakanı, eskiden İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı. Bina yapılmış gibi tutanak tutuyorlar. Bunun hesabını soracağınıza gelip İBB'ye inceleme başlatıyorsunuz" dedi. Bu açıklamanın ardından yayına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üzülüyorum vallahi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İBB hakkında başlatılan incelemeyle ilgili Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

“Yapılan tamamen kumpas. İstanbul’u almamızı bir türlü hazmedemiyorlar. Şimdiki Ulaştırma Bakanı, eskiden İBB’nin Genel Sekreter Yardımcısı. Bina yapılmış gibi tutanak tutuyorlar. Bunun hesabını soracağınıza gelip İBB’ye inceleme başlatıyorsunuz. Bakan yaptınız, dokunulmazlığı oldu. AKP içindekilerde söylüyor. Olmaması gereken bir inceleme. Ben müfettişlerin bir talimatla, gidelim Ekrem Bey’i bu hale getirelim, görevde alalım dediklerini düşünmüyorum” dedi.

BAKAN YAYINA BAĞLANDI

Bu açıklamanın ardından yayına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bağlandı ve şu açıklamayı yaptı;

*Bir muhalefet lideri sayın Kılıçdaroğlu, kötü siyasete bizleri alet etmek istiyorlar. Kendi söylediklerinde çelişiyor. Genel Sekreter Yardımcısı tutanak tutmaz zaten.

*Bütün İstanbul beni tanıyor. Oturduğunuz yerden iftira atmak çok ayıp. Sizin temsil ettiğiniz kitle var. Siz belediye çalışanları için namus sözü vermiştiniz, onu hatırlatmak lazım. Yazıktır, kul hakkı vardır. Biz Anadolu çocuklarıyız, üzülüyorum.

*Milyonların önünde bu iftirayı atamazsınız. Bu iftiralar sayesinde hiçbir yere gelemezsiniz. Lütfen kendinize gelen. İstanbul Havalimanı 10 milyar Euro’ya yapılmıştır, devletin kasasından kuruş çıkmamıştır.

*25 yıl devlete 22 milyon Euro kira verilecektir. Bunların hepsi açıktır. Bu işi yapabilecek olan firmaların müracaat edip, yarışma sonucu alınmıştır. İşletmeci teklifini verir. Finans maliyetini hesaplayarak teklif verir.

*Kamu menfaati açısından en iyi teklif kim verirse kabul edilir. Genel başkan benim büyüğümdür. Aslı astarı olmayan, belgesi olmayan bir şeyi söylemesi bizi üzmüştür. Dava edilmiştir geçtiğimiz cuma günü. Hesabına verecektir.

Bu açıklama sonrası Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında şu diyalog yaşandı;

KILIÇDAROĞLU: Önümde bir yazı var. Uydurma muydurma bilmem.

KARAİSMAİLOĞLU: Genel Sekreter Yardımcısı tutanak mı tutar? Lütfen beni kötü siyasetinize alet etmeyin. Biz SSK yönetmedik. 25 yıldır İBB’nin nereden geldiği ortada. Böyle bir şey olabilir mi? Genel Başkan o kadar hassas ise mevcut belediyeden hesap sorsun.

KILIÇDAROĞLU: İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelse savcıdan bu belgeyi alsa.

KARAİSMAİLOĞLU: Bu bir iddiadır. Kendisi de söylüyor. Yolsuzluk yaptı diyor, yakışıyor mu bir genel başkana. Bu zaten iddia.

KILIÇDAROĞLU: Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum. Ben belgesiz konuşmam. Elimde belge var. Bu belge uydurma, yanlıştır diyebilirler. Devletin bütün elemanlarını devreye koysunlar.

KARAİSMAİLOĞLU: Siz gidin belediye otobüsleri neden yolda kalıyor, hastane yolunu niye yapmadın diye belediye başkanından hesap sorun. Levazım Tüneli niye duruyor diye hesap sorun. Şu anda Dolmabahçe Tüneli’nden 60 bin araç geçiyor. Bu tünel yapılınca o kadar araç geçecek.

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