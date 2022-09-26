Ümit Özdağ: Erdoğan da Soylu da Samet Gül cinayetinde suçludur

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Küçükçekmece'de bir okulda fenalaşıp hayatını kaybeden Samet Gül için olayın yaşandığı okulun önünde basın açıklaması yaptı. Özdağ, "13 milyona yakın sığınmacı ve kaçağın bu ülkeye gelmesini ve Türkiye’de kalmasının önünü açan Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu cinayette suçludur" dedi.

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Özdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

OKULLARDA ÇETELEŞME İDDİASI

“Samet Gül adlı 12 yaşında bir öğrenci, aynı okulda yaşı büyük Suriyeli çeteleşmiş bir öğrenci tarafından saldırıya uğramış ve darp edilmiş. Darp edilme neticesinde ne yazık ki hayatını yitirtmiştir. Bu cinayetin birinci sorumlusu hiç şüphesiz bu cinayeti işleyen ve tutuklanmış olan çocuktur. Bu çetelerin okullar içerisinde böyle pervasız hareket etmesini engellemeyen, çocukları itip kakmasını, dövmesini, haraç kesmesini engellemeyen okul müdürü de suçludur.

İl milli eğitim, ilçe milli eğitim müdürü de suçludur. Tabii ki 13 milyona yakın sığınmacı ve kaçağın bu ülkeye gelmesini ve Türkiye'de kalmasının önünü açan Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu cinayette suçludur. Şimdi kenara çekilip ben yapmadım diye mızmızlanan, Suriye politikasının mimarı Ahmet Davutoğlu da suçludur. Bu üç siyasi sorumlunun şu ana kadar çocuğunu kaybeden aileden özür dilediğini duymadık.”

“OKULA ADININ VERİLMESİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ”

“Biz Zafer Partisi olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız. Bu cinayetin unutulmamasını istiyoruz. Bundan sonraki cinayet girişimlerinin de önünü alacak şekilde okullardaki çetelerin derhal dağıtılması ve bunlara karşı sert önlemler alınmasının da takipçisi olacağız. Yeter artık!

Anneler çocuklarını okula yolluyorlar ve okuldan öldü haberi geliyor. Kızlar, kadınlar sokakta rahat dolaşamıyorlar taciz ediliyorlar. Bu sığınmacı ve kaçak terörünün artık bitmesi ve hepsinin vatanlarına geri dönmesi gerekiyor. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletine söz veriyoruz. Bir sene içinde bütün sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacağız. Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin göçmenistan mı olacağı yoksa Türkiye olarak mı kalacağının kararının verileceği bir seçim olacak.”

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