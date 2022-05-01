Abone Ol

Ümit Özdağ ile Suriyeli aile arasında ilginç diyalog

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Bursa’da Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu. Sohbette ilginç diyaloglar yaşandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Suriyeli bir aileye yaptığı bayram ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşandı.

image small

Özdağ, “Beşer Esat ile görüşeceğiz ve vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız” dedi.

ASKERLİK YAPMAMAK İÇİN DÖNMEK İSTEMİYOR

Suriyeli baba ise aslında ülkesine dönmek istediğini, oradaki savaşın bittiğini fakat askerlik yapmak istemediği için dönmediklerini söyledi.

image small

ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ

Ümit Özdağ, Suriyeli aile ile sohbeti sonrasında çocuklara bayram hediyelerini verip evlerinden ayrıldı.

Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aile askerlik baba Bursa Darp Ümit Özdağ