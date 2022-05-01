Ümit Özdağ ile Suriyeli aile arasında ilginç diyalog
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Bursa’da Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu. Sohbette ilginç diyaloglar yaşandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Suriyeli bir aileye yaptığı bayram ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşandı.
Özdağ, “Beşer Esat ile görüşeceğiz ve vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız” dedi.
ASKERLİK YAPMAMAK İÇİN DÖNMEK İSTEMİYOR
Suriyeli baba ise aslında ülkesine dönmek istediğini, oradaki savaşın bittiğini fakat askerlik yapmak istemediği için dönmediklerini söyledi.
ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ
Ümit Özdağ, Suriyeli aile ile sohbeti sonrasında çocuklara bayram hediyelerini verip evlerinden ayrıldı.