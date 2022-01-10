Ümit Özdağ: Saldırıların sorumlusu AKP’dir

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt’ta yaşanan olayların sorumlusu olarak gösterilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de gerçekleşen, sığınmacılarla ilgili bütün suçlardan, saldırılardan, eylemlerden tek sorumlu, bu sorumsuz politikalara imza atan AKP'dir." diyerek "Tepkinizi sandığa götürün" açıklamasında bulundu.

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Esenyurt’ta Bağlarçeşme Caddesi’nde sigara isteme nedeniyle çıkan kavgada, bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar vermişti.

Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, “Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün videolu bir açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çıkan olaylardan kendisini sorumlu tutan İçişleri Bakanlığı'na yanıt verdi.

“SIĞINMACI SORUNU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Özdağ, ülkede yaşanan sorunların sebebinin AKP hükümeti olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında AKP hükümetinin neden olduğu sığınmacılar meselesinin geldiği çok açık. Ülkemizde geçici sığınmacı ve kaçak, 8 milyona yakın insan yaşıyor. Bunların ortaya çıkarmış olduğu güvenlik, ekonomik ve sosyal-kültürel sorunlar her geçen gün biraz daha artıyor.

2011 senesinde itibaren uyarmama rağmen ısrarla hatalı politikalarına devam ettiler. Son yıllarda her gün bir başka yerde bir Türk vatandaşının, bir sığınmacı veya kaçaklar tarafından öldürüldüğünü, bıçaklandığını duyuyoruz. Zaman zaman da bu alçakça saldırılara ve cinayetlere karşı, Türk milletinden tepkiler geliyor.”

“TEPKİNİZİ SANDIĞA GÖTÜRÜN”

Halkı sabırlı olmaya davet eden Özdağ, şunları söyledi:

“Biz Zafer Partisi olarak ısrarla bu tepkinin sandıkta ortaya konulması gerektiğini ifade ediyoruz. Buna rağmen dün Esenyurt’ta çıkan olaylar üzerine , İçişleri bakanlığı beni ve Zafer Partisi’ni olaylarla ilgili suçladı.

Oysa bugün Türkiye’de gerçekleşen, sığınmacılarla ilgili bütün suçlardan, saldırılardan, eylemlerden tek sorumlu, bu sorumsuz politikalara imza atan AKP’dir. Altını çizerek söylüyoruz: değerli vatandaşlarımız, sabırlı olun, sabırlı olun, sabırlı olun… Ve tepkinizi sandığa götürün.”

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