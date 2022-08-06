Ümit Özdağ’dan Soylu’nun İdlib paylaşımına tepki: ‘Şov amaçlı’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İdlib'te yıl sonuna kadar 100 bin 603 briket ev yapılacağına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendiğini öne süren Özdağ, "Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib’e yollayıp orada besleyecekler" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşü için İdlib’te 62 bin 145 briket ev yapımının tamamlandığını ve yıl sonuna kadar hedefin 100 bin 603 ev olduğunu belirtti.

Soylu paylaşımında, “Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz! Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK’ların desteğiyle tamamlanacak inşallah” ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Soylu’nun paylaşımını alıntılayarak dikkat çeken bir iddiada bulundu.

“ORDU VALİLİĞİ 8 MİLYON TL’Yİ SURİYE’YE AKTARDI”

Özdağ, valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendiğini öne sürerek, “Ordu Valiliği, Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler” dedi.

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