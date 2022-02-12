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Ümit Özdağ’dan Suriyelilerle ilgili açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel İdare Kurulu Üyeleri, Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu ve ekonomik sıkıntı yaşayan Gaziantep esnafını ziyaret etti. Özdağ, "İktidarımızda, Suriyeli sığınmacılar bir yıl içinde Türkiye’nin dostları olarak dönecekler” dedi.

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Ümit Özdağ’dan Suriyelilerle ilgili açıklama

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Gaziantep İl Başkanlığı'nı açmak ve GİK toplantısı gerçekleştirmek için Gaziantep'e gitti.

Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı Gaziantep'te esnafı ziyaret eden Özdağ, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları dinledi. Halkın ekonomik ve sığınmacılara yönelik sıkıntılarını dinleyen Ümit Özdağ, “İktidarımızda, Suriyeli sığınmacılar bir yıl içinde Türkiye'nin dostları olarak dönecekler” dedi.

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