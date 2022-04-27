Ümit Özdağ’ı sinirlendiren soru

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12 Nisan'da evinin önünde bir grup tarafından darp edilen gazeteci, yazar Ergün Poyraz'a destek açıklamasında bulundu. Özdağ, bir gazetecinin sorusuna ise sert tepki gösterdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın’ın Kuşadası ilçesine geldi. Önce sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Özdağ, ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet binası önünde açıklamalarda bulundu.

Geçen 12 Nisan’da evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci, yazar Ergün Poyraz’a destek veren Özdağ, konunun sonuna kadar yasal takipçisi olacağını kaydetti.

“BU NASIL BİR SORU”

Özdağ, açıklamalarda bulunurken bir gazetecinin sorusu üzerine ortam gerildi.

Gazetecinin, “Ergün Poyraz hakkında da şantaj, tehdit ve hakaret davaları var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sorması üzerine Özdağ, “Bu nasıl bir soru” diyerek sert tepki gösterdi.

Basın mensuplarının “Partinizin ilçe örgütlenmesini tamamlamadınız mı? İl başkanınız ve ilçe yönetiminizde bazı üyelerin istifası hakkında açıklamanız ne olacak?” soruları üzerine Özdağ basın toplantısını keserek, ilçeden ayrıldı. (DHA)

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