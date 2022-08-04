Ümraniye’deki dev PTT arazisinin planlarının yürütmesi durduruldu

Ümraniye’de eski Netaş arazi olarak bilinen yaklaşık 190 bin metrekarelik alanı konut ve ticaret imarına açan imar planlarının yürütmesi durduruldu. Kararda 82 bin 766 metrekare olan inşaat alanının, imar planı değişikliği ile 193 bin 624 metrekareye çıkarıldığına dikkat çekildi. Yapı ve nüfus yoğunluğunu arttıran planlar, hukuka aykırı bulundu.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ümraniye Yamaneveler'deki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan Doğa Madencilik A.Ş'ye ve TÜRKSAT'a ait parseller için Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliğini 2021 yılında onayladı.

Plan değişikliği ile parsellerdeki ‘PTT alanı’, ‘park’ ve ‘yol’ fonksiyonları değiştirilerek dev araziye ‘ticaret-konut’, ‘millet bahçesi’, ‘park’ ve ‘yol’ fonksiyonları verildi.

Plan değişikliğine karşı Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten dava açtı. Üreten, nüfus ve yapılaşma oranının yüksek olduğu bölgede yeni alanların yapılaşmaya açılmasının nüfusu arttıracağını, alt yapı yatırımlarının aksayacağını belirterek kamu yararına aykırı olan planların iptalini istedi.

Dosyayı inceleyen İstanbul 8.İdare Mahkemesi, 7 Temmuz 2022 tarihinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Kararda, Bilirkişi Raporu’nda yer verilen tespitlere atıf yapılarak davaya konu taşınmazlar için öngörülen fonksiyonların yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu belirtildi.

“DEĞİŞİKLİĞİ ZORUNLU KILAN BİR GEREKÇE YOK”

Plan değişikliğini zorunlu kılan teknik ve nesnel bir gerekçenin ortaya konulamadığına da dikkat çekilerek “Bütüncül bir yaklaşımla planlama yapılmaksızın, parsel bazında plan değişikliklerinin hazırlanarak onaylanması; plan ana kararlarının bozulmasına, sosyal donatı standartlarının düşmesine ve ulaşım kademelenmesinin sağlanamamasına sebebiyet vermesi hususları dikkate alındığında imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” denildi.

Yürütmeyi durdurma kararına rağmen arazide başlayan Limonlu Bahçe Konakları projesinin inşaat çalışmaları sürüyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU: 82 BİN METREKARELİK İNŞAAT, 193 BİNE ÇIKARILDI

Dava dosyasına giren Bilirkişi Raporu'nda da dikkat çeken tespitler yapıldı. Raporda değişiklik öncesinde 82 bin 766 metrekare olan inşaat alanının yapılan değişiklik ile 193 bin 624 metrekareye çıkarıldığını dikkat çekilerek taşınmazlara getirilen yeni işlevlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artıracağı vurgulandı.

Planın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu ifade edilerek plan ana kararlarının, sürekliliğinin, bütünlüğünün, sosyal ve teknik altyapı dengesinin bozulacağı kaydedildi. Bölgenin yapı ve nüfus yoğunluğunun fazla olması nedeniyle mevcut donatı alanlarının bile yaşayan nüfus için yetersiz olduğunun altı çizildi.

Plan değişikliği sınırları içerisinde eşdeğer yeşil alan ayrıldığı ancak değişiklik sonucu bölgede ilave nüfus artışının meydana geleceği ve bu nüfus için “yeşil alan” dışında eğitim, sağlık gibi sosyal donatı alanlarına da ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

KUTU: PLANLAR NE GETİRİYORDU?

9 kata kadar yüksekliğe izin verilen arazide, 1.65 emsal ile toplam 193 bin 624 metrekare inşaat yapılacaktı. Plan değişikliği ile parsellerin yaklaşık 107 bin metrekaresine konut ve ticari birimler inşa edilecekti. 58 bin 723 metrekaresi millet bahçesi, 3 bin 777 metrekaresi park, 19 bin metrekaresi de yol olarak ayrılmıştı.

KUTU: DOĞA MADENCİLİK VE TÜRSAT'IN ARAZİLERİ

Eski Netaş arazisi olarak bilinen 94 bin 493 metrekarelik parselin mülkiyeti Türkiye Halk Bankası'na, tasarruf yetkileri ise Doğa Madencilik A.Ş'ye ait. PTT Genel Müdürlüğü tesislerinin bulunduğu 55 bin 428 metrekarelik ve 29 bin 334 metrekarelik iki ayrı parsel de TÜRKSAT A.Ş'nin mülkiyetinde.

Ümraniye Belediyesi ile TÜRKSAT arasında yapılan protokoller kapsamında TÜRKSAT'a ait parseller üzerinde şirketin kabul edeceği şartlarda belediye plan değişikliği yapacaktı. Söz konusu parselin komşusu olan arazinin tasarruf hakkını elinde bulunduran Doğa Madencilik A.Ş kendi arsalarının da plan çalışmasına dahil edilmesini talep etti. Belediye de mahkemelik olan plan değişikliği teklifini hazırladı.

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