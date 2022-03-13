Üniversitede fişleme skandalı: Aşırı sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı…

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörlerinden Prof. Dr. Cavit Bircan ile şimdiki Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir arasındaki iftira davası dosyasından fişleme skandalı çıktı. Bircan’ın dekan ve öğretim üyelerini “Aşırı Sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmezi” diye fişlediği ve Cimer’e şikayet ettiği belirtildi.

Latif SANSÜR

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ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın görev yaptığı 2014-2019 yıllarında üniversitede ki Dekan ve öğretim üyelerini FETÖ/PDY'nin devlet kurumlarında fişlediği gibi “Alevi, Aşırı Sol, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmesi, mason, rotaryen ve lions kulübü üyesi, kafası kırık, şizofren” ifadeleriyle fişlediği, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını topladığı ve çeşitli suçlar isnat ederek Cimer'e şikayet ettiği ortaya çıktı.

Skandal, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 6 Mayıs 2019’da görevden alınan, 18 gün sonra fakültedeki görevine iade edilen Bircan ile mevcut Rektör Prof. Dr.Osman Selçuk Aldemir arasındaki iftira davasında ortaya çıktı.

Bircan'ın şahsi bilgisayarında yapılan inceleme sonucunda, Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Dijital Materyal İçerik İnceleme ve Raporlama Komisyonu İnceleme Raporu ile dava dosyasına giren fişlemenin mağdurları, Bircan'dan şikayetçi oldu.

DEKAN YARGIYA VE YÖK'E TAŞIDI

Bircan'ın “Alevi, Aşırı Solcu” diye fişlediği ve Cimer'e şikayet ettiği Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin'in konuyu yargıya ve YÖK'e taşıdığı da öğrenildi. Metin'in, şikayet dilekçesinde, “Cavit Bircan tarafından ‘Aşırı Sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmesi’ gibi ifadelerle özel hayatıma ait aile ve arkadaşlarımla çekilmiş fotoğraflar kullanılarak tıpkı FETÖ/PDY örgütünün itibar suikastı yapma yöntemlerine benzer bir biçimde bireysel haklarıma ve anayasada belirtilen özel hayatın dokunulmazlığına saldırıda bulunulmuştur” diyerek Bircan'ın FETÖ/PDY ilişkisinin araştırılmasını istedi.

“DANIŞMAN OLARAK GELDİ, ÖNCE PROFESÖR, ARDINDAN REKTÖR YARDIMCISI OLDU”

Dekan Metin, şikayet dilekçesinde Cavit Bircan'la ilgili şu ifadeleri kullandı; “Cavit Bircan FETÖ-PDY soruşturması sonucunda görevden alınan kendisinden önceki rektör Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu’nun danışmanı olarak atandı. Profesör olarak atanmasından hemen sonra danışmanlıktan alınıp rektör yardımcısı olarak atandı. Gerek rektör yardımcılığı gerekse rektörlüğü esnasında üniversitemize aldığı personelin büyük bir çoğunluğu FETÖ-PDY iktisatlı olduğu tespit edilmiş veya soruşturmaya uğramıştır.”

İTİBAR SUİKASTLERİNİN BENZERİ

Bircan’ın kendisi ve üniversitenin diğer personeli hakkında tutmuş olduğu dosyaların ülkede gerek askerler, gerekse medya ve siyasi kişiliklere yapılan itibar suikastlarının bir benzerinin gözlendiğini belirten Metin, “Bircan bu fişleme deneyimiyle FETÖ-PDY yöntemlerini kullandığı için onun üyesi gibi davranmış, üniversitemizin huzurunu bozmuş, FETÖ-PDY ile ilişkisi olmayan birçok hocayı soruşturmaya tabi tutmuş belki de birçok FETÖ-PDY üyesini korumuştur. Söz konusu durum soruşturmayı ve Bircan’ın FETÖ/PDY mensubiyetinin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

ALEVİ ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Skandalın su yüzüne çıkmasından sonra Aydın'daki Alevi dernek ve vakıfları ortak bir açıklama yaparak Bircan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Açıklamada, “Bu düşüncenin sahiplerinin kendilerini ülkenin sahibi olarak gördüğünü ve kendi dışında her kesimi düşman görüp fişlediğini biliyorduk. Bu fişleme malumun ilanından başka bir şey değil. Bu topraklarda asırlardır yaşayıp cumhuriyeti heap birlikte inşa eden alevi Kızılbaşlar hakkında kendilerince aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeleri aynı şekilde ilgiliye iade ediyoruz” denildi.