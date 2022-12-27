Ünlü fotoğrafçı eski halini paylaştı: Kestiğinize değdi mi?

Bursa Karacabey'de Sedde yolu üzerinde çok sayıda ağaç kesildi. Sosyal medyada yolun eski halinin fotoğrafını paylaşan ünlü yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, fotoğrafın altına "DSİ Islah Çalışması adı altında ağaçları böyle kestirmiş. Dere ıslahı için yapıldıysa dere bu yolun epey uzağında. Bu ağaçları kestiğinize gerçekten değdi mi?" notunu düştü.

Halil ATAŞ

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Bursa’da dere ıslahı çalışması adı altında, dere ile alakası olmayan alanda çok sayıda ağaç kesildi.

YOLUN ESKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Karacabey ilçesinde, Sedde yolu üzerinde çok sayıda ağaç kesildi. Sosyal medyadan yolun eski halinin fotoğrafını paylaşan ünlü yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, fotoğrafın altına “Çok üzgünüm… Karacabey Ovaköyleri sedde yolu üzerinde DSİ Islah Çalışması adı altında ağaçları böyle kestirmiş. Dere ıslahı için yapıldıysa dere bu yolun epey uzağında. Bu ağaçları kestiğinize gerçekten değdi mi?” notunu düşerek tepki gösterdi.

“DERE BU YOLDAN 100 METRE UZAKLAŞIYOR”

Ünlü fotoğrafçı Alper Tüydeş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Dere yer yer bu yoldan 100 metre uzaklaşıyor halbuki. Dere ıslahında dereye düşen ağaçların temizlenmesini anlarımda neden etrafındaki hatta uzak ağaçlar yok ediliyor? Ülkenin dört bir yanında maalesef bu dere ıslahları doğa için yanlış şekilde yapılıyor.

Tarlalık alanlarda yaban hayatı yok mu? Tüm çalı, ot ve ağaçlardan temizlenen tarlalarda aslında toprak verimi de faydalı böceklerin olmayışından düşüyor. Ve yaban hayatı sadece bu dar koridorlara sığınabiliyor. Her geçen gün bu koridorlar çeşitli sebeplerle azalıp yok oluyor.

Umarım bu yapılan hatanın farkına varılır ve bir daha olmaması için gerekli tedbirler ilgili makamlarca alınır. Bunun yanında kesilen alanın kontrol edilmesi de önemli zira tarla sahipleri tarlalarını bu açılan alana doğru genişletebilir. Yani ormanlık alan kendini telafi edemez.”



“YAPILANI KİME ŞİKÂYET EDECEĞİMİ BİLEMEDİM”

“Bu yapılanı kime şikayet edeceğimi de bilemedim?” diyen Tüydeş, “Orman geçmiyor çünkü alan. Ama doğal ormanlık alan var burada. Milli Parklar veya OGM’nin bakması gerekir ama onlarda bizim sorumluluğumuzda değil diyecekler. Burada söz sahibi DSİ’mi? Yeri gelmişken bence DSİ, Milli Parklar, OGM aynı çatı altında olmalı. Hepsi farklı bir kurum gibi çalışıyor. Ama orman deresiyle ve yaban hayatıyla orman. Siz ormanda ağaç kesen görürseniz OGM, avcı görürseniz DKMP’yi aramalısınız. Bu durumda da dere kenarları sahipsiz kalıyor” ifadelerini kullandı.

“GECE BALIKÇILI’NI ÇEKTİĞİM ORMANLIK ALAN YOK OLDU”

Bir dönem Milli Parklar ve OGM’nin birleşsin dendiğini, sosyal medya ile bu düşünceyi tersine çevrildiğini belirten Tüydeş, şöyle devam etti;

“Gerçekten aynı çatıda toplanmasının bir çok yönden daha faydalı olacağını düşünüyorum. OGM’nin tecrübesi, araç, ekipman, personel ve geniş dağılımı ile çok daha etkisi artar. Bu arada bu yol 13 km’lik bir yol. Ve sadece kesim burada değil ve ilçenin bir çok farklı yerinde yapılmış. Mesela Gece Balıkçılı’nı çektiğim ormanlık alan farklı bir konumdaydı ve yok oldu. Yazın geldiklerinde bu alanı ağaçsız görünce sığınacak başka yerin peşine düşecekler.”