Ünlü marketten ‘sıfır’ diye aldığı telefon ikinci el çıktı

İstanbul'da ünlü bir market zincirinden sıfır diye aldığı cep telefonu ikinci el çıktı. Tüketiciyi haklı bulan mahkeme, ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan İbrahim Boyacı, 2019’da ünlü bir market zincirinde kampanyada olan bir cep telefonu satın aldı. Bir süre kullandığı telefonu arıza verince de yetkili servise götürdü.

Ana kartta meydana gelen arızayı gideren servis telefonu Boyacı’ya teslim etti. Ancak, telefon bir süre sonra yine aynı arızayı verdi. Tekrar servise giden Boyacı’ya, telefonun garanti süresi bittiği için servis hizmetinin ücretli olacağı söylendi. Henüz garanti süresinin bitmediğini söyleyen Boyacı, asıl şoku ‘telefonunuz ikinci el’ cevabıyla yaşadı.

MARKET AVUKATLARI DAVA AÇTI

Market yetkililerini arayan İbrahim Boyacı, yetkililerin kendisine ‘istediğiniz yere başvurabilirsiniz’ yanıtını verdiğini, bunun üzerine de Sultanbeyli Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduğunu söyledi. Hakem heyeti, başvuruyu kabul ederek Boyacı’nın servis ücretinin ödenmesine karar verdi. Ancak, zincir marketin avukatları hakem heyetinin verdiği kararın iptali için mahkemeye gitti.

MAHKEME TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Açılan davada mahkeme bilirkişiden rapor istedi. Bilirkişi tüketicinin haklı olduğu yönündeki raporunu mahkemeye sundu. 2. duruşmada mahkeme, gizli ayıplı ürünün, ‘ayıpsız misli ile değiştirilmesine’ karar verdi.

MAHKEME KARARI UYGULANMAZ İSE İCRAYA GİDECEK

19 Ocak 2022’de alınan kararı market yetkililerine ilettiğini belirten Boyacı, henüz kendisine bir geri dönüş olmadığını, mahkeme kararının yerine getirilmemesi durumunda ise icra yoluna başvuracağını söyledi.

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