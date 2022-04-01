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Ünlü tatil merkezi Çeşme’de yangın başladı

Havalar ısındı, yangın sezonu açıldı. İzmir’in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

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Ünlü tatil merkezi Çeşme’de yangın başladı

Çeşme ilçesi Ciftlikköy-Altınkum arasındaki otluk alanda çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer sevk edildi. Yangın nedeniyle, itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

“YANGIN SEZONU AÇILDI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini ifade ederek, “Ekiplerimiz Çeşme Çiftlikköy’de çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef havaların ısınmasıyla yangın sezonu açıldı. Fırtına nedeniyle açık alanda ateş yakmamanızı önemle rica ediyorum” dedi.

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