Uyarısı yapılan yağışlar başladı… Günlerce sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan yağışlı günler başladı. Kuvvetli yağış İstanbul'u gece saatlerinden itibaren etkilerken, bugün yurdun büyük bir kısmında kendini göstermesi bekleniyor. Yağışlar iç ve yüksek kesimlerde kar olarak görülecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji’nin uyardığı yağışlı hava dalgası dün gece saatlerinde yurda giriş yaptı. Kıyı kesimlerde yoğun sağanak yağmur görülürken iç kesimler için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul’da bugün yer yer karla karışık yağmur görülecek, deniz seviyesine yakın ilçelerde ise sağanak yağmur sürecek. Yağışların cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BİRÇOK ŞEHİRDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir İstanbul ve birçok il için fırtına ve yağış uyarısı