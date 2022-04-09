Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından tüfekle öldürüldü

Burdur'da bir çocuk annesi Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından, birlikte işlettikleri restoranda av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Serhan Seçer, elinde tüfekle, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşiyle birlikte işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için iş yerine girmesi yasak olan Seçer, eşi Nurcan Seçer’e ateş etti.

Çenesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer kanlar içinde yere yığılırken, Serhan Seçer bu kez yaklaşık 300 metre mesafede, Gazi Caddesi’ndeki kayınbiraderi Ö.K.’ye ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer’in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görüp tüfeği elinden aldı.

Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)

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