Uzaklaştırma kararına rağmen iki kez ev basan şüpheli tutuklandı
Başakşehir'de Özlem A.'nın evini silahla basarak darbettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilen Kenan A., karara uymayarak tekrar eve girdikten sonra yine serbest bırakılmıştı. Üçüncü kez gözaltına alınan Kenan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başakşehir’de yaşayan Özlem A. (42), boşanmak istediği eşi Kenan A.’nın (42), 18 Aralık’ta silahla evinin basıp kendisini darbettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Kenan A.’ya 1 aylık uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Özlem A., Kenan A.’nın 26 Aralık’ta saat 17.00 sıralarında ikinci kez yine tornavida ile kilidi kırarak eve girdiğini öne sürdü.
Üçüncü kez gözaltına alınan Kenan A. ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘Silahla tehdit’ suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.
Öte yandan Kenan A.’nın serbest bırakılması durumunda elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. (DHA)