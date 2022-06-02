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Uzman çavuş araçta öldürülmüş bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan (27) kiraladığı araçta tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. 

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Uzman çavuş araçta öldürülmüş bulundu

Karbeyaz Jandarma Komutanlığı’nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, salı sabahı nöbeti teslim ederek istirahate ayrıldı. Özkan, aynı günün akşamı ilçeye bağlı Sofular mevkisinde, kiraladığı aracın içinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.

Başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Özkan’ın cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği memleketi Karaman’da toprağa verildi. Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hüseyin Özkan’ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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