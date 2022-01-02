Vahap Seçer: Hayallerim Mersin’e sığmıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada Seçer, "Benim vizyonum, benim hayallerim gençlerimizin vizyonuyla, hayalleriyle örtüşüyor. Gençlerimizle beraber önce şehrimizi ama ülkemizi, Türkiyemizi cennet vatanımızı çok daha aydınlık günlere hep beraber taşıyacağız” dedi.

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Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı Buluşmaları 2-9 Ocak tarihlerinde devam edecek. GMK Bulvarı'nda Forum AVM yanında yer alan Etkinlik Alanı'nda ‘Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin'in Hafızası Sergileri' yer alırken, ünlü edebiyatçı, akademisyen ve yazarlarla söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca performanslar ve çeşitli deneyim alanları da Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı'nda Mersinlileri bekliyor.

“MERSİN, YÖNÜ HEP BATI’YA DÖNÜK BİR KENTTİR”

Etkinlik Alanı'nın açılışına; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Hasan Şıhman, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Mersinli katıldı.

Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı'nın açılışında konuşan Başkan Seçer, 2022 yılının, 2021 yılından çok daha güzel olacağına inandığını ve umut ettiğini belirtti.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinin gerçekleştiği yılları anımsatarak konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, “Önemle andığımız, övünçle kutladığımız gün Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Bir asır. 3 Ocak günü Mersin'in sadece Fransızlar'dan kurtuluşunun değil, aslında tüm ülkeyi ilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kilometre taşlarının döşenmeye başlandığı gündür” dedi. Seçer, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde Mersin'de yaşanan tarihi süreçten de bahsetti.

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde önemli bir yeri olan Mersin'in çağdaş bir kent olduğunu belirten Başkan Seçer, “Mersin; yönü hep Batı'ya dönük bir kenttir, aydın bir kenttir, çağdaş bir kenttir, atılımcı bir kenttir, Atatürkçü, devrimci bir kenttir. Daha 1950'li yıllarda Mersin'de modern yaşam sürüyordu. Cumhuriyet'in ilk dönemleri; insanlar azimli, şevkli, insanların enerjisi var. Çünkü bir liderleri var; Mustafa Kemal Atatürk. Onun gösterdiği yolda emin adımlarla yürüdü o insanlar” diye konuştu.

“VİZYONER BELEDİYECİLİĞİ HAYATA GEÇİRMEYE GELDİK”

Seçer, göçlerle büyüyen Mersin'de, kendilerine ayrılan 2 milyon tutarındaki kaynakla 2 milyon 400 bin nüfusa hizmet ettiklerini belirtirken, pandemi döneminde ve son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar içerisinde hizmetleri ile sosyal belediyecilik destanı yazdıklarını vurguladı.

Vizyoner belediyeciliği hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, şunları söyledi;

*Biz vizyoner belediyeciliği hayata geçireceğiz diye geldik. İşte yarın 3 Ocak 100. kurtuluş yıl dönümümüz ama Mersin'de de raylı sistemler döneminin başladığı gün olacak. Yarın bizim için çok önemli, çok değerli bir gün. Yarın sabah saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız vatandaşlarımızla beraber.

*Hep beraber kurtuluş gününü, o milli günün onurunu, şerefini yaşayacağız. Herkes bu ülkeye sahip çıksın. Herkesin bu ülke üzerinde hakkı var. Ülkemin de her vatandaşımdan beklentisi var. Kimse bu memleketi, toplumu ötekileştirmesin. Kimse bizden daha milliyetçi değil. Bunu duymayan kulaklar duysun.

*Kimse bu memleketi, bu vatanı bizden daha çok sevmiyor. Bunu duymayan kulaklar duysun, mühürlü kalpler hissetsin. Buradan haykırıyorum. Biz ülkemizi, vatanımızı seviyoruz. Onun için Mustafa Kemal'in izinden yürüyoruz.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN KATILIMIYLA TEMEL ATMA TÖRENİ

Seçer, 3 Ocak'ın Mersin için çok önemli bir gün olduğunu ve bu önemli günde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Mersin Metrosu'nun temel atma törenini gerçekleştireceklerini belirterek, “Orada halkımızla, on binlerle beraber Mersin Metrosu'nun temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Mersin'de raylı sistemler dönemini başlatacağız. Benim hayallerim Mersin'e sığmıyor. Benim vizyonum, benim hayallerim gençlerimizin vizyonuyla, hayalleriyle örtüşüyor. Gençlerimizle beraber önce şehrimizi ama ülkemizi, Türkiyemizi cennet vatanımızı çok daha aydınlık günlere hep beraber taşıyacağız. Buna canı yürekten inanıyorum” dedi.

Açılışını gerçekleştirecekleri Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikleri anlatarak tüm Mersinlileri davet eden Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı;

*Mersin'in tarihini gezeceksiniz. Çok güzel bir çalışma. Yüzyıl Mersin tarihini, mücadele yıllarını göreceğiz. Resimleriyle, objeleriyle, filmleriyle, muazzam bir gösteri izleyeceğiz.

*Yine Türkiyemizde edebiyatçı, şair, düşünür çok değerli kültür insanları, sanat insanları 9 Ocak'a kadar burada yurttaşlarımızla sohbet edecekler, birikimlerini aktaracaklar. Geçmişini bilemeyen milletler geleceğini şekillendiremez.

*Özellikle ailelerimizden şunu istiyorum; çocuklarımıza nereden geldiğimizi göstermeliyiz, tarihimizi öğretmeliyiz. İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi bu muazzam ortamı sağlıyor. Mersinli hemşehrilerimi davet ediyorum.

*Ailelerimizden şunu istiyorum; çocuklarımızın elinden tutalım, bu etkinlik alanına getirelim. Burada Mersin'in tarihini görsünler. Bu cennet vatan nasıl kendilerine miras bırakılmış görsünler. Onlarda bir farkındalık oluştursunlar.

Seçer son olarak Mersin'in 100. yıl kurtuluş coşkusuna ve metronun temel atma törenine vatandaşları davet ederek, “Yarın sabah 09.00'da Cumhuriyet Alanı'nda 3 Ocak coşkusunu hep beraber kutlayacağız. Öğlenden sonra yine aynı yerde Cumhuriyet Alanı'nda saat 15.00'te Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in onurlandıracağı temel atma törenine tüm Mersinli hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.

“EĞER HİZMET GÖRMEK İSTİYORLARSA MERSİN’E BAKSINLAR”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, metronun temelinin atılacak olmasından dolayı onurlu ve gururlu olduklarını ifade ederken, “3 Ocak bizim için bir onur günü. Ama yarın da başka bir onuru daha yaşayacağız. Tüm Mersinliler Cumhuriyet Alanı'nda olmalı. Çünkü ilk kez Mersin'imize metro geliyor. Hani hizmet diyorlar ya, eğer hizmet görmek istiyorlarsa Mersin'e baksınlar, Sayın Belediye Başkanımıza baksınlar, belediye başkanlarımıza baksınlar. Emek nedir, dürüstlük nedir, halka dokunmak nedir Mersin'de görsünler” dedi.

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