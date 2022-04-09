Vali, Romanlarla iftar yaptı, o fotoğraf yürek burktu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Dünya Romanlar Günü nedeniyle Roman kökenli vatandaşlara verdiği iftarda çekilen hatıra fotoğrafındaki biri çıplak ayaklı, ikisi ise yazlık terlikli üç çocuğun yer aldığı kare yürekleri burktu.

Ahmet KAYA

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Adıyaman Vali Yardımcıları Abdulhamit Karaca ve İhsan Maskar'ın da katıldığı tarihi Tuz Hanı'ndaki iftar yemeğinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, iftara katılanların 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladıktan sonra yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti bütün tebaaların ve sınıfların kaldırıldığı, herkesin eşit olduğu ve eşit yaşadığı bir devlettir. Bizim dinimiz de öyle bir din. Binlerce yıldır huzur ve hoşgörü kenti olan bu kadim topraklarda diller, inançlar, renkler ve farklı etnik gruplar bir arada barış ve hoşgörü içinde yaşıyor. Biz insanı yalnızca insan olduğu için seven, yalnızca insan olduğu için hürmet gösteren ve gönül kapısını ardına kadar açan bir kültürden geliyoruz” dedi.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF YÜREKLERİ BURKTU

İftar yemeğinin ardından Vali Çuhadar masaları tek tek dolaşarak Roman kökenli vatandaşlarla sohbet etti. Yemeğin ardından ise hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yemeğe katılan Romanlar mutlu bir şekilde evlerine dönerken, bu fotoğraflar Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabından, “Binlerce yıldır bu kadim topraklarda diller, inançlar, renkler ve farklı etnik gruplar bir arada barış, huzur ve hoşgörü içinde yaşamaktadır” notuyla yayınlandı. Ancak, mesajda yayınlanan bir kare fotoğraf ise takipçileri oldukça duygulandırdı.

Bu toplu hatıra fotoğrafında ön sıradaki bir çocuğun yalınayak, iki çocuğun ise ayaklarında yazlık terlik olması dikkat çekti.

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