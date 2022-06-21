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Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 10,47 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yayınlanma: 10:36 - 21 Haziran 2022 Güncellenme:
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Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD verilerine göre saat 10:10’de Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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