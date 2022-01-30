Vatandaş çekti, vekil yayınladı: İstanbul’u bırak, Kahramanmaraş’a bak

İstanbul'da İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadele konusunda sınıfta kaldığı eleştirilerine yönelik olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, memleketi Kahramanmaraş’a ait bir çöp görüntüleriyle cevap vererek, “İstanbul'a laf edenler dönüp AKP'li Kahramanmaraş belediyelerine bir bakın” dedi.

Ahmet KAYA

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24 Ocak’ta İstanbul’da hayatı adeta durma noktasına getiren kar yağışı ile İBB’nin etkili mücadele edemediği konusunda büyük tartışmalar yaşanmıştı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı günün akşamı bir balıkçı restoranında görüntülendiği için yoğun olarak eleştirilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu konuda eleştiride bulunanlara yönelik sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

VATANDAŞ ÇEKİP, GÖNDERDİ

Öztunç paylaşımında “Kahramanmaraş merkezde bugün bir hemşerimin çektiği video. İstanbul’a laf edenler dönüp AKP’li Kahramanmaraş belediyelerine bir bakın. Memlekette çöpler toplanmıyor. Aktrollerden ve beceriksiz belediye başkanlarından hemen iftira, hakaret, küfür, saldırı başlar ama gerçek bu videoda” ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKAN: 4 METRE KAR VAR

Kahramanmaraş'ın CHP'li tek belediyesi olan Nurhak İlçe Belediye Başkanı İlhami Bozan, ilçe merkezinde 3'ü kiralık 7 kar mücadele aracıyla ilçe merkezinin yanı sıra, 15 köyün merkez ile bağlantısını sağlayan yolları ulaşıma açtıklarını belirterek gerekli desteği alamadıkları için yaylalara ulaşamamaktan yakındı.

Bozan şunları söyledi: “Sürekli kar yağışı olduğu için birçok yolu birkaç kez açtık. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ana arterleri bile açmadığı için oraları da biz açmak zorunda kaldık. Bazı mezra ve yaylaların yolunu açmayı başardık.

Ancak, kar kalınlığı 3-4 metreyi bulan bazı yaylalar var. Oralara yetişemedik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden de gerekli desteği alamadık. Aslında, bu yayla yollarının ulaşıma açılması sadece bizim sorumluluğumuzda değil. Ulaşamadığımız yaylalarda 25-30 aile yaşıyor. Ama, onlar gelmiyor diye pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar halkımız için mücadele edeceğiz.”

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