Vatandaş Davutoğlu’na muhalefetin etkili olmamasından yakındı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Adıyaman temasları sırasında bir kadın vatandaş, muhalefetin etkili olamamasından yakınarak, “Bunların tozunu dumana attıracak bir muhalefet istiyoruz. Niye etkili olamıyorsunuz?” dedi.

Ahmet KAYA

Partisinin il binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Vatandaşımız yoksulluk, adaletsizlik, yolsuzluk girdabında boğuşuyor. Gelin bize destek olun, bunların hepsini beraber bitirelim” dedi.

Daha sonra esnaf ziyaretine çıkan Davutoğlu'nun yolunu kesen bir kadın Gelecek Partisi Genel Başkanı'na, “Bunların tozunu dumana attıracak bir muhalefet istiyoruz. Niye etkili olamıyorsunuz?” diye sordu.

Bunun üzerine Davutoğlu, “İşte çıktık. Siz destek verin daha etkili olacağız inşallah” cevabını verince kadın bu defa, “Bildiklerinden geri kalmıyorlar. Ne olacak? Vallahi bu hırsızlığa, bu talana bir son versinler artık” deyince Davutoğlu bu kez, “Doğru, doğru. Onlar öyle yapsalar da inşallah ilk seçimde gidecekler” dedi.

“NE OLACAK HALİMİZ BÖYLE?”

Davutoğlu, ziyaret ettiği bir lokantacı kendisine, “Ne yapacağız şimdi. Ne olacak halimiz böyle?” diye sorunca, “Sizinle istişare etmeye geldik. Bir haftadır dolaşa dolaşa buradayım” dedi. Lokantacı bu kez. “Ben şöyle düşünüyorum. Bu ülke güzel bir ülke. Ama, bir istikrar yok. Bugün et aldım, on lira zam gelmiş. Ekmeğe gene zam var. Fiyatlara yetiştiremiyoruz. Biz zam yapmazsak altından kalkamıyoruz. Zam yaptığımızda da müşteri düşüyor. Her halükarda sıkıntı var” diye yakınmasını sürdürdü.

“BUNLARIN ZULMÜ ARŞ-I ALA'YA ÇIKTI”

Teması sırasında KHK ile görevine son verildiğini, beraat etmesine karşın işine iade edilmemesinden yakınan bir vatandaş ise şunları söyledi: “Bu iktidarın yaptığı zulüm arş-ı Ala'ya çıktı. Artık siyaset olarak bu ülkenin büyüklerinin, ağabeylerinin gençlere sahip çıkması lazım. Bu olay benim hayatımı etkiledi. Geleceğimi etkiledi. Benim geleceğimi çaldılar, çocuklarımın geleceğini çaldılar. Eşim beni bu durumda terk etti, boşandı. Ailem bozuldu, aile bütünlüğüm bozuldu. Şuanda benim bu memlekette yaşayıp yaşamamın bir anlamı yok.” Vatandaşı dinleyen Davutoğlu, “Bakın KHK problemini parti programına alan ilk parti biziz” diye yanıt verdi.

