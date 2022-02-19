Vatandaş hayat pahalılığına isyan etti

Artan hayat pahalılığı, vatandaşı her geçen gün daha da zorluyor. Hissettikleri enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu ve ekonomide bir kriz yaşandığını dile getiren yurttaşlar, "Vatandaş perişan, bir avuç insan rahat yaşıyor. Ekonomik krizin ötesinde ekonomi terörü var. Bizim için terör. Beni korkutuyorsa, beni aç bırakıyorsa, ben yoksulsam bu bir ekonomi terörüdür" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Hakan KAYA

İktidarın ekonomi politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz karşısında çaresiz kalan vatandaşlar, ay sonunu getirebilmek için zamanının çoğunu hesap kitap yaparak geçirir hale geldi.

Özellikle dar gelirli vatandaşlar sıktıkları kemerin son deliğine geldi. Çünkü artık temel gıda ürünlerini dahi almakta zorlanıyorlar. Sebze-meyve alamayıp, pazarlarda artıkları toplayanların sayısı artıyor.

Tüm bunlar yaşanırken SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Kadıköy Rıhtım’da vatandaşa mikrofon uzattı, “Sizce vatandaş enflasyona ezdirilmiyor mu? Ekonomide bir kriz mi yaşanıyor yoksa muhalefet liderleri yaygara mı koparıyor?” diye sordu.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“NE DEMEK EZDİRİLMEMEK?”

Vahdet Ağca: “Çok fazla ezdiriliyor hem de, ne demek ezdirilmemek? 60 yaşıma geldim, ben hayatım boyunca böyle fahiş fiyatlar görmedim. Bu nasıl bir fiyat artışı ya? İnsan ezilmeyip de ne yapacak… Çok ağır bir bedel ödüyoruz. Bunu, bizim yöneticilerin bilmesi lazım. Ekonomik krizin tam daniskası yaşanıyor. Resmen kriz var. Düzelmesi çok zor bu ülkenin.”

“VATANDAŞ PERİŞAN, BİR AVUÇ İNSAN RAHAT YAŞIYOR”

Ali Kılıçaslan: “Tabi ezdiriliyor. Enflasyon öyle yüzde 49 falan değil, yüzde 100’ü geçmiş durumda. Vatandaş perişan, üretici perişan, çiftçi perişan; bir avuç insan rahat yaşıyor. Milyonlarca insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Ekonomik krizin ötesinde ekonomi terörü var. Bizim için terör. Beni korkutuyorsa, beni aç bırakıyorsa, ben yoksulsam bu bir ekonomi terörüdür. Krizi geçti…”

“YANDA BALIK EKMEK SATILIYOR AMA BEN MECBUREN SİMİT YİYORUM”

Rüstem Şender: “Ezdiriliyor tabi… Çok fazlasıyla hissediyoruz. Zamlı emekli maaşını aldık, bir ay sonra eridi gitti. Hiçbir şey kalmadı elimizde. (Eşinizle bankta oturmuşsunuz simit yiyorsunuz…) Balık ekmek de yerim ama yiyemiyorum işte, simit yiyorum. Bir tane balık 50 lira, 2 tane alsam 100 lira. Bir kriz var.”

“ÜLKE BATIYOR”

Hamdullah Günay: “Ezdiriliyoruz, alım gücü düşük. Ülkemizde ekonomik krizin beteri var. Ülke batıyor. Ülke gerçekten batıyor. Gittikçe batıyor.”

“CUMHURİYET TARİHİNDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEMİŞ”

Gülşen Türüt: “Ezdiriliyor tabi. Bunu hissetmeyen birinin olduğunu düşünemiyorum. Herkes hissediyor. Ne vaziyette olduğumuzu duymuyorlar mı, bilmiyorlar mı? Her şeyi biliyorlar. Elektrik, doğalgaz faturaları… İnsanlar soğuktan donuyor. Elektriği yakamıyoruz, akşamları televizyon ışığıyla oturuyoruz. Günah değil mi bu insanlara? Ekonomik kriz var. Yüzde 150’lerin üzerinde enflasyon var. Türkiye Cumhuriyeti kurulalı böyle bir şey görülmemiş. İlk olarak böyle bir şey yaşıyoruz. 70 yaşındayım, bir zamanların ekonomik krizini de biliyorum fakat böyle bir kriz hiç yok… Bunun sebebi iktidar. Muhalefetle hiçbir ilgisi yok.”

“ETİKETLERİ GÖRÜNCE ANİDEN MARKETTEN ÇIKIYORUZ”

Günay Coşkun: “Ezdiriliyoruz. Bunu çok fazla hissediyoruz. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Artık marketlere girmeye korkuyoruz. Etiketleri görünce aniden çıkıyoruz marketlerden. 5 tane bir şey alacaksak 1 taneyi zor alıp çıkabiliyoruz. Gerçekten insanların canına yetti artık. Bayağı bir şikayetçiyiz. Ekonomik kriz var… Asgari ücretle falan kesinlikle geçinilebilecek gibi değil. Hayat günden güne çok zorlaştı. İnşallah gelecek nesillerin hayatı iyi olur.”

“EKONOMİK KRİZ OLDUĞU KESİN”

Metin Altındiş: “Kesinlikle ezdiriliyor. Cumhurbaşkanı, ‘Tuvalet 1 lira’ diyordu, tuvalet 2 lira. Yüzde 100 zam. Ekmek 1.5 liraydı, 3.5-4 lira oldu. daha ne olsun. Ekmeğin 2 misline çıkması demek, enflasyonun patlamış olması demek. Ekonomik kriz olduğu kesin. ‘Ekonomistim’ diyenlerin dışında sade vatandaş bile bu cevabı verir size.

“VATANDAŞ KÖKÜNE KADAR ENFLASYONA EZDİRİLİYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “(Enflasyona) Köküne kadar ezdiriliyor. Ne kriz var, ne muhalefet liderleri yaygara koparıyor; çok büyük bir hırsızlık var. O hırsızlığın yüzde 1’ini geri verseler herkes zenginleşir.”

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