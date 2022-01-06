Vatandaş hayat pahalılığına isyan etti…

Türkiye, ekonomik olarak neredeyse Cumhuriyet tarihinin en kötü zamanlarını geçiriyorken iktidar sözcülerinin, ‘Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokacakların’ söylemesi vatandaşlarda karşılık bulmuyor...

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar cephesinden, “Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokacak adımları atıyoruz” şeklinde açıklamalar geliyor.

Ancak özellikle son aylarda rekor üstüne rekor kıran hayat pahalılığı vatandaşları ekonomik olarak oldukça zora sokuyor.

SÖZCÜ muhabiri vatandaşlara mikrofon uzattı, “İktidar sözcüleri ‘Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımların atıldığını’ belirtiyor, sizce de öyle mi?” diye sordu.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“BİZ GEÇİNEMİYORUZ, NASIL BÖYLE BİR ADIM OLABİLİR”

İpek Deniz: “Biz geçinemiyoruz, nasıl böyle bir adım olabilir ki… Marketler ateş pahası, (ekonomi) nasıl düzelebilir ki… İnsanlar açlıktan kıvranıyor. Şaka gibiler… Bu kadar aptal yerine konmaz insanlar gerçekten. Bu söylemlere asla katılmıyorum çünkü bizzat yaşayan birisiyim bu (ekonomik) krizi.”

“19 SENE AKP'YE OY VERDİK AMA ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE VERMEYECEĞİZ”

Halil Arslan: “Katılmıyorum ben. Biz emekliyiz, özellikle zamları beğenmedik. Kendileri yüksek maaş alıyorlar… 2 bin 500 liraya nerede geçiniliyormuş? Ekmek 4 lira, az önce metroya bindik 6 lira… İnsanlar çok zor durumda. Bizim sözümüz Ankara'ya. Biz 19 sene bu hükümete oy verdik ama önümüzdeki seçimde veremeyeceğiz. 2023'teki seçimde kesinlikle vermeyeceğiz. Ekonomik durum oyumuzu değiştirmemize sebep oldu. Biz insan gibi yaşayamıyorsak, aldığımız parayla geçinemiyorsak niye oy verelim? Bir (iktidar) değişiklik olsun.

“BAŞKASINA VERECEĞİM, DEĞİŞİKLİK OLSUN”

Ayın 1'inde gelen zamlara bakın… 2 bin 500 lira fatura parası. Ne yiyecek halk? Yüzük bozdur, bilezik bozdur… Şimdilik biz bozdurmadık ama gidişat onu gösteriyor. Yazık günah bu halka. 19 sene AK Parti'ye oy verdim ama daha vermiyorum. Kesinlikle vermeyeceğim. Beni mağdur etmişse vermeyeyim, başkasına vereyim değişiklik olsun. Öncesiyle ilgili değilim ama içinde bulunduğumuz durum için pişmanım…”

“ALMANYA TÜRKİYE'Yİ KISKANIYOR' DİYENLERE GÜLÜYORUM”

Orhan Püsküllü: “Şu an ekonomi çökük durumda. Ekonominin değişmesi için hükümetin değişmesi lazım. Hükümet değişmeden hiçbir şey olmaz. Ayrıca ben Almanya'da yaşıyorum, oradaki ekonomi ile buradaki ekonomi arasında çok büyük fark var. (Almanya, Türkiye'yi kıskanıyor mu?) İnternette izlediğim röportajlarda bunu söyleyenleri duyduğumda gülüyorum. Niye kıskanacak ki? Neyimiz var bizim Türkiye'de? Benim Almanya'da yaşadığım bölgenin sanayisi, Türkiye'nin tamamından fazla… Ben orada işçi emeklisiyim, buraya tatile geldim. (Emekli aylığınızla orada rahat bir yaşam sürebiliyor musunuz?) Tabi canım. Ben orada 6 çocuk okuttum hiç masrafım olmadan. Siz burada 6 çocuk okutabilir misiniz?”

“ÖNCE, OLAN DURUM BİR DÜZELSE KEŞKE”

Şeyma Yıldız: “Temennim o yönde, inşallah öyle olur. Ama pek sanmıyorum. Maalesef biz ekonomimizde büyüme hissetmiyoruz. Her şey ortada. Önce, olan durum bir düzelse keşke. Sonrasında zaten her şey hallolur.”

“YAPILMAYACAK BİR ŞEY DEĞİL AMA İKTİDARA BAĞLI”

Ferhat Fişne: “Bence öyle değil. Çünkü ekonomi çok kötü durumda. Dolar almış başını gidiyor, zamlar inecek derken geri geliyor… Yapılmayacak bir şey değil ama iktidara bağlı.”

“BU İKTİDARLA MÜMKÜN DEĞİL”

Esma Dalkılıç: “Evet çok güzel adım attık gerçekten! Çok büyük adımlar attık! Halkın halini görüyorsunuz… Bu iktidarla mümkün değil. Bu iktidar gitse bile biz bunun sorunlarını belki 10 sene daha yaşayacağız. Öyle bir ekonomi bırakacak bize. Onun için çok üzgünüm.”

“BU PAHALILIKLA? ŞAŞARIM”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: “Pahalılık var, hiçbir şey alamıyoruz ki. 4 parça bir şey alıyorum, 100 lira para tutuyor. Çok zor durumdayız. İki tane emekli aylığımız var, kira vermiyoruz, ona rağmen geçinemiyoruz. Bir tane kızım okuyor, o kadar. (Türkiye ekonomisinin dünyanın en iyi ekonomileri arasına girebileceğine inanıyor musunuz?) Hayır, düşünmüyorum. Bu pahalılıkla? Şaşarım…”

“70 YAŞINDAYIM, HİÇ BÖYLE BİR ZAMAN YAŞAMADIM”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: “Ben 70 yaşındayım, hiç böyle bir zaman yaşamadım. Şuradan bir şey alacağım, alamadım, dönüyorum. Çünkü biz emekliyiz… İyi şeyler görelim, (gençler) sizler görün. Bizler yine çok güzel günler gördük geçirdik. İstiyorum sizler de görün. (Türkiye ekonomisinin dünyanın en iyi ekonomileri arasına girebileceğine inanıyor musunuz?) Asla inanmıyorum. Daha kötü olmayalım…”

“HUKUKUN BAYPAS EDİLDİĞİ YERDE MÜMKÜN DEĞİL”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Hayır öyle değil. Nedeni şu: Hukukun baypas edildiği bir yerde bunun yaşanması kesinlikle mümkün değildir. Devleti bir çadıra benzetirsek, hukuk bu çadırın sütunudur. Bu sütun zarar gördüğünde etrafındaki kazıklar hiçbir işe yaramaz. Ben mesela bugün yatırım yapacak olan bir kişi olsam, eğer hukuki bir güvencem yoksa ben o yere herhangi bir yatırım yapmam.

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