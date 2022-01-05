Vatandaş isyan etti: Sabah zam akşam zam, millete acısınlar, biraz yola gelsinler

İktidarın, “Enflasyonun üzerindeki köpük alınacak, fiyatlar aşağı çekilecek” söylemine rağmen fiyatlarda düşüş yaşanmaması, beklenti içindeki vatandaşlarda hayal kırıklığı yarattı. Alım güçlerinde büyük düşüş yaşadığını söyleyen vatandaşlar dert yanıyor, “Sözde kalıyor, başka bir şey yok. Yalan söylüyorlar. Milletin gözü görmüyor mu? İniyor mu? Bak fiyatlara. Sabah akşam zam… Bu kadar da olmaz yani ya. Millete acısın. Biraz yola gelsinler. Hep kendilerini düşünüyorlar.” diyor.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından gözler etiketlere çevrildi ancak fiyatlarda beklenen düşüş bir türlü gerçekleşmedi. Özelikle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ısrarlı şekilde, ‘fiyatlar düşecek' şeklinde açıklama yapmasına rağmen vatandaş etiketlerde hiçbir değişim yaşanmadığını; aksine, fiyatı artan ürünler olduğunu söylüyor.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Feriköy'de Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlara, “İktidar sözcüleri, döviz kuru üzerindeki köpük gibi enflasyon üzerindeki köpüğün de alınacağını, fiyatların aşağıya çekileceğini söylüyor. Sizce pazarda fiyatlar düşmeye başlamış mı, gözleminiz ne?” diye sordu. Aldığımız yanıtlar ise şöyle:

“SADECE SÖZDE KALIYOR”

Güldal Gülenç: “Hiç de bir şey yapamıyorlar. Görülmüyor öyle bir şey. Söyleniyor, sadece sözde kalıyor, başka bir şey yok. Pazara geliyorum, kahvaltılık almadığım halde 200 liradan aşağı para harcamıyorum. Ben bir emekliyim… Bir kıvırcık aldım, balık aldım, daha alacaklarım var, pişirmek için hiçbir şey almadım şu an, peynir-zeytin aldım o kadar, 15 liram kaldı.”

“YALAN SÖYLÜYOR, MİLLETİN GÖZÜ GÖZMÜYOR MU?”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Eskiden 100 liraya bir sürü şey alıyorduk ama şimdi alamıyoruz. Ne yapacağız? Fakir ne yapsın? Zengin zaten zengin. Bakkala gidiyoruz pahalı, pazara gidiyoruz pahalı. Yalan söylüyorlar. Milletin gözü görmüyor mu? İniyor mu? Bak fiyatlara…”

“İSTEDİKLERİMİ ALAMADAN GİDİYORUM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “150 lirayla geldim, hiçbir şey alamadım. İstediklerimi alamadım, öyle gidiyorum. Eskiden 50 liraya pazar arabasını dolduruyordum, ellerim de doluyordu. Şimdi bir kıvırcık 6 lira, neyle alayım? Biberin kilosu 16-17 lira… Yarım kilo domatesi 7.5 liraya aldım.”

“FİYATLAR HEP AYNI”

Gülden Yılmaz: “Valla fiyatlar hep aynı. Bir düşme görmedim. Gönlümüzce alışveriş yapamıyoruz. Eskiden dilediklerimizi alabiliyorduk, şimdi alamıyoruz.”

“HER ŞEY ATEŞ PAHASI”

Ayten hanım: “Fiyatlar düşmedi. Her şey ateş pahası, hiçbir şey alınamıyor. Eskiden alabiliyorduk, şimdi alamıyoruz. 100 lira ile pazar alışverişi yapılmıyor şu anda. Önceden 100 liraya değil, 30 liraya yapılıyordu. Önceden dediğim de 3 sene öncesi. Şu anda 30 liraya balık bile alamıyorsun.”

“MİLLETE ACISIN, BİRAZ YOLA GELSİNLER”

Halime Kaplan: “Hayır hiç düşmedi. (Cüzdanındaki parayı göstererek) 400 lira ile çıktım evden, cebimde 20 lira kaldı. Sabah akşam zam… Televizyonu açıyorum, haberlerde son dakika olarak zam… Bu kadar da olmaz yani ya. Millete acısın. Biraz yola gelsinler. Hep kendilerini düşünüyorlar. Vatandaşı hiç düşünen yok. Hiç kimse kusura bakmasın… Böyle giderse fiyatların düşeceğini zannetmiyorum. Buna bir şey yapsınlar, fiyatların düşeceği yok. Bu insanlar ne yapacak? Böyle giderse sonumuz iyi değil.”

“TORUNLARIMA MEYVE-SEBZE ALAMIYORUM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Düşüş yok, fiyatlar hala aynı. (Torunlarını kastederek) Çocuklar meyve-sebze yiyemiyorlar. Tezgahlardaki fiyatları inceliyorum, daha bir şey almadım. En ucuzunu ve iyisini arıyorum. Ucuzu ararken zehirlenecek halimiz de yok yani… Pahalılıktan yanlarına yanaşamıyoruz. Fiyatların düşeceğini de hiç düşünmüyorum. Marketten alışveriş yapıyorum, kasada fiyatı daha fazla çıkıyor, bırakmak zorunda kalıyorum.”

“TARIMA DESTEK VERİLMEZSE FİYATLARIN DÜŞMESİ HAYAL OLUR”

Muhsin Erdem: “Hayır, düşme yok. Tarıma destek verirlerse pazardaki pahalılık, sebzenin-meyvenin fiyatları düşer. Yoksa bu fiyatların düşmesi hayal olur. İktidara söyleyeceğim tek bir kelime: Lütfen çiftçiyi destekleyiniz.”

“NEREYE KADAR BÖYLE GİDECEĞİZ?”

Zafer Kelleci: “İktidarımız her şeyi çok iyi biliyor ama pazarda fiyatlar düşmedi… Geçen haftaya nazaran biraz arttı. TÜİK'e de zaten inanmıyorum. 2 parça şey aldım, 150 liraya yakın para tuttu. Nereye kadar böyle gideceğiz bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin.”

“ETİKETLERE YARIM KİLO FİYATINI YAZDIK, TANEYLE BİBER ALAN VAR”

Pazarcı Barış Yılmaz: “İşler çok kötü. Yapılan zamlardan dolayı artık ürün satamıyoruz. Millet alamıyor. Normalde ben etiketlere kilo fiyatını yazıyordum, artık kilo fiyatını gören vatandaş kaçıp gidiyor. '15 liraya biber mi olur' diyor, bize kızıyor. Biz de artık yarım kilo fiyatını yazıyoruz. Vatandaş kiloyla alamıyor. 250 gram bile alamayan var. 3 tane biber alan var. Biz gerçekten bu durumdan rahatsızız. Nasıl olacak bilmiyoruz. Yetkililerden bu işe el atmalarını istiyoruz, artık yetkililer de sağır olmuş, bizi duymuyorlar… Allah sonumuz hayretsin.”

İlginizi Çekebilir 10 milyon emekliyi unuttular

İlginizi Çekebilir Son seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 40'ın altında