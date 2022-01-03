Vatandaş isyanda: Sözün bittiği yerdeyiz… Çıkmazdayız, çıkış yolu arıyoruz

TÜİK, yıllık enflasyon oranını yüzde 36.08 olarak açıkladı. Ancak vatandaşlar TÜİK’in verdiği oranın gerçek olmadığını; çarşıda, pazarda hissedilen enflasyonun en az yüzde 50 ve üzeri olduğunu söyledi. Bir vatandaş isyan ederek cebinden çıkardığı yarım simidi gösterdi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

2021 yılının özellikle son ayları tarihi zamlarla geride kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile son 19 yılın zirvesine yükseldi. Aralıkta aylık enflasyon yüzde 13,58 ile tarihi seviyeye ulaştı.

Ancak vatandaşlar hissedilen enflasyonun en az yüzde 50 ve üzeri olduğunu belirterek, TÜİK'in verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. SÖZCÜ, İstanbul Şişli-Mecidiyeköy'de vatandaşlara mikrofon uzattı, verilen yanıtlar şöyle oldu:

SİMİT ALDIM, YARISINI YİYİP KALANINI BIRAKTIM

Recep Gül: “Biz yüzde 100 hissediyoruz. Bugün markete gidin; ekmeğe, suya, şekere, yağa ne kadar zam geldiğini oradan anlayabiliyorsunuz. Normal ekmek olmuş 3.5-4 lira. ‘Dolar düştü, fiyatlar da düşecek', ‘Falanca oldu, filanca oldu'… Kardeşim benim boyum kısa, (eliyle boğazını göstererek) boğazıma kadar geldi. Arabamı bıraktım, yaya gelip gidiyorum. Mazota zam, doğalgaza zam, elektriğe zam, suya zam, vatandaş ne yapacak? (Çantasından yarım kalmış simidi çıkararak) Bak simit var burada, neden var? Yedim, yarısını bıraktım. 3.5 lira olmuş bir simit… Vatandaş ne yapacak?

3 ÇOCUK DEDİ, YAPTIK, NE OLDU?…

Çık bir markete gel bakalım bir, asgari ücreti koy cebine, alışveriş yap bakalım. Kira olmuş 2.500-3.000 lira. Sonra, ‘Sabret, uçacağız'… Evet, uçuyoruz ama cebimizde para kalmadı. 400 lira doğal gaz faturası gelmiş, bir dahaki ay belki 800 lira gelecek. 3 tane çocuğum var benim. ‘3 çocuk' dedi, ne oldu? 3 çocuk yaptık, hadi bakalım. İleriyi göremiyorum. Cebimdeki parayla ancak ayın sonunu getirebiliyorum. Öyle oradan konuşarak, altında Mercedes'lerle, ‘Yok uçacağız, kaçacağız'… Bırak. Milletin tenceresi dolu mu, o zaman millet rahat eder. Milletin karnı açsa uzaya füze de göndersen karın doyurmuyor.”

AÇIKLANANIN ÇOK ÜZERİNDE, DÜŞÜK HESAPLIYORLAR

Şener Çakmak: “15 Kasım'dan sonra enflasyon oranı yüzde 100. TÜİK Aralık enflasyonunu 13 açıklamış. Gerçek oran bunun çok üzerinde. Az hesap ediyorlar. Gerçekçi bulmuyoruz. Piyasadaki marketleri gezmiyorlar. Belli noktaları baz alıyorlar. Ama gerçekler böyle değil. Şu anda yüzde 40-45'ten aşağı enflasyon yok. Yüzde 125 oranında vatandaşa yansıyan ürünler oldu. (Artış) Hala da devam ediyor. Hiçbir market ürün fiyatlarında indirim yapmadı.”

TÜİK'İN HESAPLARINA İNANMIYORUM

Suat Kusiandı: “Geçen yıl 19 liraya aldığımız kaşar peynir şimdi 50 lira. Buna göre TÜİK tekrar hesaplasın. Yüzde 50-60'larda enflasyonlar. Kaldı ki elektriğe de yüzde 127'ye varan zamlar geldi. (TÜİK'in açıkladığı enflasyon) Gerçekçi değil. İnanmıyorum TÜİK'in hesaplarına.”

MAKARNA FİYATINDAKİ ARTIŞTAN BİLE HESAPLAYABİLİRSİNİZ

Hatice Taşdelen: “Açıklanandan çok daha fazla enflasyon hissediyorum. Makarnayı 3 liraya alırken şimdi 9 liraya alıyoruz. Böyle bir şey var mı? En basit makarnadan bile hesaplayabilirsiniz enflasyonun ne kadar olduğunu. Açıklanan rakamları kesinlikle gerçekçi bulmuyorum.”

OĞLUMA HARÇLIK VEREMEMENİN VİCDAN AZABINI ÇEKİYORUM

Filiz Pamukoğlu: “Benim hissettiğim en az yüzde 50. Açıklanan rakamları gerçekçi bulmuyorum. AKP'nin açıkladığı hiçbir şeyi doğru bulmuyorum. 2022 yılının ilk günü zamlar patır patır geldi. Maaşlara verilen zam nerede? Ben emekli hemşireyim, lise sona giden bir oğlum var. Ben bu sene oğluma okul harçlığı verememenin vicdan azabını çekiyorum. Sözün bittiği yer.”

AÇIKLANAN ORAN GERÇEKÇİ DEĞİL

Bilal Yılmaz: “Bizim hissettiğimiz enflasyon oranı en az yüzde 50-60. Hayat zor, geçim zor. Açıklanan bu oranı gerçekçi bulmuyorum. Zamlar bu yıl da gelmeye devam ediyor. Maalesef dün gece her şeye zam yapıldı.”

MAAŞA VE MASRAFLARA BAKIYORUZ, BAŞ EDEMİYORUZ

Doğan Ünal: “Bizim hissettiğimiz enflasyon yüzde 50'yi geçiyor. Aldığımız maaşa ve masraflara bakıyoruz, baş edemiyoruz. Açıklanan rakamları gerçekçi bulmuyorum. Emekli adamım, aldığım maaş elektrik, su, doğalgaz faturama ancak yetiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum.”

GERÇEKLE ALAKASI YOK

Ahmet Mutlu: “Enflasyon yüzde 50'nin üzerinde. TÜİK'in açıkladığı oranın gerçekle alakası yok. Bayağı zor durumdayız. Millet perişan şu anda.”

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