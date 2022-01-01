Haberler - Gündem

Vatandaş ‘kırsal mahalleye dönmek istiyoruz’ dedi, Erdoğan, valiyi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın sohbet sırasında kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Vatandaş ‘kırsal mahalleye dönmek istiyoruz’ dedi, Erdoğan, valiyi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi’nin AKP Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelip çay içti.

Bir vatandaşın sohbet sırasında kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathane önünde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. İHA

CHP'den zam tepkisi: Erdoğan'ın yaptığı zam değil zulümdür İlginizi Çekebilir CHP'den zam tepkisi: Erdoğan'ın yaptığı zam değil zulümdür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı telefonu İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı telefonu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Çay CHP Cumhurbaşkanı Faik Öztrak İçişleri Bakanı istanbul Kadın Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer sosyal medya yılbaşı zam