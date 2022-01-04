Vatandaş yeni yıl zamlarına isyan etti: İnsanda biraz Allah korkusu olur

Zamlarla geçen 2021’in ardından yeni yıl da zam yağmuruyla başladı. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yüksek oranlarda zam geldi. Hayat pahalılığıyla mücadele ederek geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlar ise 2022’ye zamlarla uyanmaktan şikayet etti.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamera: Sinan TUNÇ

Özellikle son ayları zamlarla dolu geçen 2021 yılının ardından vatandaşlar biraz da olsa soluk almayı beklerken yeni yıl da zam yağmuruyla başladı. Başta elektrik, doğal gaz ve akaryakıt olmak üzere bir çok kaleme yüksek oranlarda zam geldi.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Şişli’de vatandaşlara, “2021 yılının son günü elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan zamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?” diye sordu, verilen yanıtlar şöyle oldu:

GAZ LAMBASI YAKMAK DAHA İYİ OLACAK

Ahmet Çevirme: Yeni yatırdım elektrik ve doğalgaz faturamı, ne yapacağız bilmiyorum. (163.90 TL tutarındaki elektrik; 225.41 TL tutarındaki doğal gaz faturasını göstererek) Allah yardım etsin. Aldığım maaş da 800 lira… Para faturalara gitti; suyu nereden alıp içeceğiz, bakacağız ona da. Hırsızlık yapacağız en son herhalde bu yaştan sonra. Allah yardım etsin. Bu zamsız halleri. Gaz lambası yakmak daha iyi gibi geliyor bu düzende.

MİLLET İNİM İNİM İNLİYOR

Hülya Çam: Bence halka yapılan bir zulüm. Halkını, insanını, memleketini düşünen yok. İnsanlar aç. Benim milletim bunu hak etmiyor. Erken seçim olacak, seçimle gelen seçimle gidecek. Yılın son gecesi böyle bir zam beklemiyorduk. Bu kadar olmaz, günahtır. İnsanda biraz Allah korkusu, vicdan olur. Çok yüksek. Bu nedir ya? Her gün zam, her gün zam… Bu kadar olmaz ki ya, günah. Sarayın masrafı mı çıkıyor, korumaların masrafı mı çıkıyor? Hala (makam arabası) araba alıyorlar ya… Şöyle çıkın da bir etrafınıza bakın, insanları görün. 20 senedir yetti. İstemiyor millet artık, gitsin. Buramıza geldi artık. Millet inim inim inliyor.

SABAH KALKIYORUZ ZAM, AKŞAM YATIYORUZ ZAM

Nafiz Bulut: Sabah kalkıyoruz zam, akşam yatıyoruz zam. Bunu neye bağlıyorlar ben anlamadım. Dolar düştü ama yine her şeye zam geliyor.

BAŞKA ÜLKELERDE YILDA BİR KERE, BİZDE HER GÜN ZAM OLUYOR

Meryem Hanım: Başka ülkeler senede bir kere zam yaparken bizim ülkemizde her gün zam oluyor. İnsanlara hiç acımıyorlar. Gerçekten artık diyecek bir şey bulamıyorum.

SON GÜN YAPILACAK ŞEY DEĞİL BU

Ali Akıncı: Bu zamları tamamen bir vurgun olarak nitelendiriyorum. Ülkenin durumu ortadayken son gün yapılacak şey değil bu. Şaka yapıldığını düşünmek istiyorum… Bu ülkede bu şekilde zamlarla boğuşmaktan önümü göremiyorum. Allah herkese sabır versin. Zam oranları daha da yükselmeye başladı. 2022'ye daha mutlu bir şekilde girmek varken son gece böyle bir şeyle karşılaşmak 2022'ye karşı olan inancımı tamamen yitirmeme sebep oldu.

GİDİŞAT ZAMLARIN DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Sait Kaçer: Zamlara şaşırmıyorum. Bu hükümet olduğu sürece, bu zihniyet olduğu sürece zamlar devam edecek. Zamların daha da çok olacağını düşünüyorum çünkü gidişat öyle görünüyor. Akılla, bilimle alakası olmayan bir hükümetimiz var.

KIŞIN SOĞUKTA OTURACAĞIZ

Bestegül Gündoğan: Çok kötü… Faturaları ödeyemeyeceğiz, soğukta oturacağız. Yine zam, yine zam, ne oluyoruz? Böyle bir zam beklemiyorduk ama beklemediğimizle karşılaştık. Çok zor duruma düştük. Kışın soğukta duracağız. Ne yapacağız? Parayı ödeyemeyeceğiz. Ortadayız, ne olacak bilmiyorum.

İlginizi Çekebilir İşte 2021'in zam şampiyonları

İlginizi Çekebilir Sigara ve alkole dev zam

İlginizi Çekebilir TCDD'den YHT biletlerine zam