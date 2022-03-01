Vatandaştan ‘ekonomik büyüme’ tepkisi: Hayatımız felç

Vatandaş geçim derdiyle boğuşup, temel gıda ürünlerinden dahi kısarken; TÜİK'e göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü. Hayat pahalılığından dert yanan ve büyümenin aksine ekonomilerinde küçülme hissettiklerini dile getiren vatandaşlar, "Ne hissetmesi ya? Ne büyümesi? Hayatımız bitti. Gerçekten felç oldu" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamera: Sinan TUNÇ

Hayat pahalılığı zirve yaparken vatandaş geçim derdiyle boğuşuyor. Sosyal hayatını sıfırlayan halk, elden geldiğince yediği yemekten de kısmaya çalışıyor.

Etin, meyvenin tadını unutan dar gelirliler sadece hayatta kalacak kadar alışveriş yapabiliyor.

Hal böyleyken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi (GSYH) 2021 yılında yüzde 11,0 büyüdü.

2021’de sanayi ve hizmet sektörleri büyürken tarım ve inşaatta küçülme dikkat çekti.

Çalışan kesimlerin milli gelirden aldığı pay da azaldı. Geçtiğimiz yıl işgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 33,1 iken bu oran 2021 yılında yüzde 30,2 oldu.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Kağıthane’de Çeliktepe Pazarı’nda vatandaşa mikrofon uzattı,

“TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyüdü, siz böylesine bir büyümeyi hissettiniz mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“AYIN 15’İNDEN SONRA MAAŞ BİTİYOR, AÇLIK BAŞLIYOR”

Rahmi Bey: “Vallahi hiçbir büyüme hissetmedik, kayıp hissettik. Çok kayıp var. (Büyüme) Öyle bir şey yok. Küçülme var, büyüme yok. Fiyatlar çok pahalı. Alışveriş yapılacak gibi değil. Emekliyiz (tezgahların) yanına yanaşamıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Ayın 15’inden sonra maaş bitiyor, açlık başlıyor…”

“BÜTÇEMİZ KÜÇÜLDÜ, DİBE İNDİ”

Ayşe Takmaz: “İstediğimiz her şeyi alamıyoruz. Pahalılıktan şikayetçiyiz. Bütçemiz küçüldü, dibe indi. Önceden daha rahat yaşıyorduk, şimdi daha sıkıntıdayız. Ekonomimiz düşük, pahalılık almış başını gidiyor, istediğimizi alamıyoruz… Tezgahtan bir şey alırken satıcılar da utanıyor, biz de utanıyoruz. Kimse kimseye bir şey diyemiyor… Zor durumdayız. Cüzdanı açıyorsun sonra paranın hemen bittiğini görüyorsun. Paranın dibi geliyor ve ortada bir şey yok.”

“MİLLET AÇLIKTAN ÖLECEK BU GİDİŞLE”

Fatma Acartürk: Büyüse iyi ama millet açlıktan ölecek bu gidişle. İstanbul gibi bir yerde geçinmek çok zor. Allah yardım etsin herkese. İyi ki (Ordu’ya) memleketimize döneceğiz bu hafta sonu… Son dönemde geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Yaşanmaz mı? Millet aç resmen. Çocuklarımıza katkı için geldik ama çocuklar bize bakmak zorunda kalıyor.”

“TÜRKİYE’NİN DURUMU NEREYE GİDECEK?”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Biz böyle bir büyüme hissetmedik. Günden güne küçülüyor. Türkiye’nin durumu nereye gidecek bilmiyorum. Ben bir emekliyim, maaşımla hiçbir şey alamıyorum. Nedir bu ya? Ben 1962’den beri İstanbul’da yaşıyorum, böyle pahalılık görmedim. Yok, ‘Fiyatları indireceğiz, bilmem ne…’ İnanmıyorum. Ben emekliyim, bundan sonra bana İstanbul’u bağışlasalar ne fayda? Gençler için üzülüyorum.”

“BÜYÜMEYİ HİSSETMEDİK”

Hüzeyfe Gündoğan: “Bu büyümeyi ekonomik yansıma olarak hissetmedik ama resmi rakamlarsa da yapılacak bir şey yok galiba. Kabul etmek zorunda kalıyoruz. Alım gücümüz düşüyor. Altınla mukayese edersek; 5 yıl önce gramı 145-147 lira iken şimdi 860 civarında dolanıyor. Maaşlar ona karşılık artmadığı için (alım gücündeki düşüşü) muhakkak hissediyoruz.”

“HAYATIMIZ FELÇ OLDU”

Halime Cebeci: “Ne hissetmesi ya? Ne büyümesi? Hayatımız bitti. Gerçekten felç oldu. Bir kilo sebze-meyveyi kaça alıyorsun? Ben kendimi değil, çocuklarımı düşünüyorum. Geleceklerini düşünüyorum, başka bir şey düşünmüyorum? Belimde fıtık var, ağrıyor ama işten (pazara) geliyorum… (Elindeki poşeti göstererek) Bunu almak zorundayım.”

“ÇOK BAMBAŞKA BİR DÜNYA OLDU”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bu büyümeyi ben hiç hissetmedim. Son zamlar bütçemizi çok etkiledi. Fiyatlar günden güne katlanıyor. Çok zor durumdayız. Son dönemde geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Onu ona ekle, bunu buna ekle… Eskiden pazarda çantalarımızı doldurup götürüyorduk fakat şimdi çok az alabiliyoruz. İdareli gitmeye çalışıyoruz. Çok bambaşka bir dünya oldu. Hiç anlayamıyorum…”

“TAM TERSİ KÜÇÜLDÜ”

Gülsüm Çıplak: “Bu büyümeyi ben hissetmiyorum, tam tersi küçüldü. Sadece doğalgaz faturamız 700-800 lira geliyor. Zor durumdayız. Artık az alışveriş yapıyoruz. Bir kilo alacağımıza yarım kilo alıyoruz. Önceye nazaran az az alıyoruz.”

“NASIL BÜYÜMÜŞ? HİÇ BÜYÜMEDİ”

Ayşe Coşkun: “Hiç büyümedi, küçüldü. Nasıl büyümüş? Hiç de büyümedi. Hayat pahalı; her gün, her şeye zam geliyor. ‘Geçinebiliyor musunuz?’ diyen yok. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Maaşlara 3 kuruş zam verdi, o da çoktan gitti. Verdiği zam elektrik-su faturalarına bile yetmedi.

İlginizi Çekebilir Vatandaş isyanda: Sözün bittiği yerdeyiz... Çıkmazdayız, çıkış yolu arıyoruz