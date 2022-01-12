Vatandaşın elektrik faturası isyanı….

Elektrik dağıtım şirketlerinin, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olması gereken zammı aralık ayı faturalarına yansıttığı iddia edildi. Vatandaş, Aralık ve Ocak ayı kesimli faturaları arasında yüksek oranda fark olduğunu söyleyerek duruma isyan etti.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Yeni yılın ilk günü elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam geldi.

Bu zammın da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Ancak Korkusuz Gazetesi dün “Vatandaşı, EPDK'yı, Enerji Bakanlığı'nı ve savcıları uyarıyoruz” sürmanşetiyle verdiği haberde, elektrik dağıtım şirketlerinin, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması gereken zammı aralık ayı faturalarına yansıttığını duyurdu.

Sözcü muhabirinin görüştüğü bir fatura ödeme merkezi çalışanı, bazı müşterilerin elektrik faturalarına gelen zamları, bilgisayardaki sistem üzerinden gösterdi.

1 Ocak 2021'de 245 lira, 1 Aralık'ta ise 331 lira fatura ödeyen bir vatandaşın, 1 Ocak 2022'de 420 lira ödediği görüldü.

Elektrik faturasının 1 yılda neredeyse 200, son bir ayda ise neredeyse 100 lira zamlanması dikkat çekti.

Bir başka müşterinin ise Aralık 2021'de 370 TL olan elektrik faturasının Ocak 2022 itibariyle 509 liraya çıktığı görüldü.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Eminönü'nde fatura ödeme merkezi önünde vatandaşlara mikrofon uzattı, “Elektrik faturalarına Ocak ayında geleceği söylenen elektrik zammının Aralık ayı faturalarına yansıdığı belirtiliyor. Siz faturalarınızda böyle bir artış gözlemlediniz mi?” diye sordu. Verilen cevaplar şöyle oldu:

“ARALIKTA 6 BİN 700 TL GELEN FATURA OCAK'TA 8 BİN 500 GELDİ”

Hakkı İnci: “Net bir artış var şu anda. Bir kafe işletmecisiyim, Aralık ayında gelen elektrik faturam 6 bin 700 lira civarında iken bu ay (9 Ocak kesimli) gelmiş olan faturam 8 bin 500 TL. 2 bin lira civarında artış var. Hep aynı oranda tüketim yapmama rağmen fiyatlarda yükseliş var. Bütün param elektrik, su, doğalgazdaki zamlara gidiyor.”

“200 LİRALIK FATURA 370 LİRA OLDU”

Nahit Can Polat: “Bayağı bir artış gördük. 200 lira ödüyordum, şimdi 370 verdim. Bayağı bir artış var. Bayağı bir yüklü ödedik ama yapacak başka bir şey yok…”

“GEÇEN AY 450 TL ÖDEDİĞİM FATURA 803 TL GELDİ”

Ahmet Nurettin: “Hem de nasıl artış… 450 TL ödediğim faturalara şu an 803 TL ödedim. Bu Aralık ayı kullanımımın faturası, Ocak ayında sadece 1 hafta falan kullandım. Yazık günah ya.”

“150 LİRA GELEN FATURA 267 LİRA GELDİ”

İdris Yıldızhan: “Kesinlikle böyle bir artış gözlemledim. Evime 150 lira elektrik faturası geliyordu, bu ay 267 lira geldi. Gelen faturaya göre konuşuyoruz, artış kesinlikle var.”

“ARALIK AYINDA 2 KEZ 170 LİRALIK FATURA GELDİ”

Fatma Kartalörs: “Hem doğalgazda öyle oldu hem de elektrikte. Kasım ayının sonunda ödediğimiz doğalgaz faturası 300 liraydı, şu an 450 oldu. Aralık ayında da 2 kere elektrik faturası ödedik. Bir 2 Aralık son ödeme tarihli faturayı ödedik, bir de 27 Aralık son ödeme tarihli fatura ödedik. 20 gün arayla 170 liralık 2 fatura geldi. Ocak faturası daha gelmedi, o da zamlı gelecek, 300 lirayı geçeceğini düşünüyorum.”

“200-250 LİRA GELEN FATURAM 390 LİRA GELDİ”

Hasan Köksal: “Vallahi ben 200-250 lira elektrik faturası ödüyordum, bu ay 390 lira geldi. 100 lira fazla geldi arkadaş… Demek ki o zammı yansıtmışlar. Şimdilik bir şey demiyorum; bakalım ayın 25'inde maaşımı alacağım, faturaları zamlı ödedik, eğer maaşa da zam gelirse eyvallah…”

Eşi Nevin Köksal: “(Eşine seslenerek) Onların verdikleri para senin bir aylık faturana anca yeter.”

“ELEKTRİĞİ ÖDESEK DOĞALGAZI ÖDEYEMİYORUZ”

Nizamettin Doğan: “Artış var. Doğalgaza da zam gelmiş. Birini ödersek diğerini ödeyemiyoruz. Kesilecek, kışın öyle kalacağız… Geçen ay 275 lira gelen doğalgaz bu ay 475 lira geldi. Bayağı bir artış var. Ödememiz mümkün değil. Bunu ödersek elektriği ödeyemiyoruz. Ya kredi çekeriz ya da soğukta donarız.”

“GEÇEN AY 200 LİRA GELEN FATURA BU AY 480 LİRA GELDİ”

İsa Dibek: “Valla elektrik faturam bu sabah geldi. Daha önce 200 lira kadar gelen fatura, şimdi 480 lira geldi. Çok büyük fark var.

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