‘Vatandaşlar geçen yıl tatil yaptıkları otele bu yıl gidemiyorlar’

Seyahat acentelerini ziyaret ederek sektör temsilcileri ile tatil sezonunu değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, yüksek enflasyon rakamları ile tatil yapmanın da hayal haline geldiğini söyledi. Süllü, "Görüştüğümüz sektör temsilcileri, artan girdi maliyetleriyle yükselen bedeller karşısında vatandaşların geçen yıl tatil yaptıkları aynı otele gidemediklerini söylüyor" dedi.

Kemal ATLAN

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CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, yaz sezonunun sona erip okulların açılmaya başlaması ile vatandaşların tatil hayallerinin bu yıl gerçekleşmediğini açıkladı.

“YERLİ TURİST SAYISI YÜZDE 10’LARA DÜŞTÜ”

Düşen alım gücü ile temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanan dar gelirli vatandaşlardan sonra orta gelir grubunun da tatil yapamaz hale geldiğine dikkat çeken Süllü, “Görüştüğümüz sektör temsilcileri, artan girdi maliyetleriyle yükselen bedeller karşısında vatandaşların geçen yıl tatil yaptıkları aynı otele gidemediklerini söylüyor. Geçen yıl otel ve tatil köylerinde tatil yapan yerli turist oranı yüzde 25-30 iken bu yıl yüzde 8-10 'a düştüğünü belirtiyorlar. Paramızın değerinin iyice düşmesiyle Türk vatandaşları tatil yapamazken düşük gelir düzeyli yabancı turistler en lüks yerlerde tatil yapabiliyor“ dedi.

“ACENTELER KIŞI ZOR ATLATACAK”

Süllü, yaz sezonu sona erip, okullar açılırken vatandaşların tatil hayallerinin gerçekleşmemesinin yanı sıra, küresel salgında zor günler geçiren acentelerin bu yıl Eskişehir'de yüzde 85'ini gurbetçilerin oluşturduğu portföy ile biraz nefes almış görünse de kış konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Süllü ayrıca ”Kış turizminin yüksek fiyatları ve Türk Lirası'nın döviz karşında değer kaybetmesi ile yurt dışı turlara katılmanın da neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyen acenteler kışı zor atlatacak görünüyor” ifadelerini kullandı.

“LÜKS TATİLLERİ YAPAN SARAY VE ÇEVRESİDİR”

Üç tarafı denizlerle çevrili, doğal ve tarihi güzellikler dolu Türkiye'de, yıl boyu çalışan, emek harcayan vatandaşların tatil hakkının geçim derdine takıldığına dikkat çeken Süllü, “Vatandaşlarımıza kendi ülkesinde tatili zehir edenler, israf düzenini kuran, aldıkları üç maaşla, ballı ihalelerle en lüks tatilleri yapan saray ve çevresidir. Bu düzenin haktan ve halktan yana değişmesine az kaldı” şeklinde konuştu.

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