Vatandaşlar isyan etti: Kan ağlıyoruz kan!

Yeni yıl maaş artışlarından önce iktidar cephesinden yapılan, "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" söylemini vatandaşa sorduk. Bir dokunduk, bin ah işittik...

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

İktidarın yeni yıl öncesi işçiye, memura ve emekliye yapacağı zammı açıklamadan önce kullandığı “Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemi anlamını yitirir duruma geldi.

Tarihi rekor kıran enflasyon ve hız kesmeyen zam yağmuru, zamlı maaşları vatandaşların daha eline geçmeden eritti.

Vatandaşlar da hayat pahalılığını işaret ederek enflasyon altında ezildiklerini dile getirdi, durumdan dert yandı.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul’da, “Vatandaşların enflasyona ezdirilmediği söylemine katılıyor musunuz?” diye sordu. Aldığı yanıtlar şöyle oldu:

“VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLİYOR”

Orhan Erdoğan: “Bu söylemleri doğru bulmuyorum çünkü enflasyon rakamlarını doğru bulmuyorum. Vatandaşın enflasyona ezdirildiğini düşünüyorum.”

“KAN AĞLIYOR İNSANLAR”

Yılmaz Çetinkaya: “Bu söyleme katılmıyorum. Yalan bu. Fiyatlardan belli değil mi zaten? Yağın, şekerin fiyatı uçuyor. Bir de, ‘Ekonomi uçtu' diyorlar; neresi uçuyor? Kan ağlıyor insanlar kan! Böyle bir şey olabilir mi ya! Yazık günah bu insanlara. Yapılır mı bu? Zengin gittikçe zengin olacak, fakir gittikçe fakir olacak… Adalet mi bu? Yazık günah.”

“MİLLET EZİLDİKÇE EZİLİYOR”

Yusuf Gülyar: “Yok canım, öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu milletin ne yaşadığını görmek için kahin olmaya gerek yok. Milletin hali meydanda. Hiç olacak şeyler değil yani… Bu millet ezildikçe eziliyor. Ezilmemesi söz konusu değil.”

“MEMNUN DEĞİLİZ”

Mehmet Aktunç: “Katılmıyorum. Vatandaşı (enflasyona) ezdiriyor. Vatandaş memnun değil. Bu durumdan da hiçbir zaman memnun olmaz.”

“YAPILAN ZAMLARLA VATANDAŞLARI EZİYORLAR”

Uğur Özçil: “Hayır katılmıyorum bu söyleme. Maaşlara zam geldi ama elektrik olsun, doğalgaz olsun, birçok şeyde zam oldu. Bence yaptıkları bu zamlarla vatandaşı eziyorlar. (Maaş zamlarının) Hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum.”

“ENFLASYONU GÖRÜYORUZ”

Ümmet Erdem: “Hayır katılmıyorum. Vatandaş eziliyor. Enflasyonu görüyoruz… Emekli maaşlarıyla ilgili de sıkıntı var, asgari ücret de çok düşük.”

“GAYET DE GÜZEL EZİYORLAR”

Yıldırım Sarıtaş: “Yalan söylüyorlar. Katılmıyorum çünkü enflasyonu sadece buzdolabı, araba ile ölçmemek lazım. Pazarla, marketle, alışverişle kıyaslamak lazım. İnsanlar buna muhtaç. Gayet de güzel eziyorlar. Tepemize çıktılar, alta kadar indiriyorlar bizi artık.”

“MİLLETİN SIRTINDAN DÜŞSÜNLER”

Mehmet Öztürk: “Buna katılan cahildir, hiç okumamış kimselerdir. Birazcık tahsil yapan bir insan bunlara güvenmez. Bittik artık, bu kadar yeter ya! Milletin sırtından düşsünler ya!”

“MAAŞLARA ZAM GELSE NE OLUR?”

Birgül Çalık: “Katılmıyorum çünkü eziliyoruz. Hayat pahalı, her şey pahalı, geçim zor. Maaşlara zam geldi diyorlar ama zam gelse ne olur? Fazlasıyla zaten her şeyden çıkıyor… Yani milletin bir karı yok ki.”

“İNSANLAR BİR ÇARE ARIYOR; YOK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Vatandaş rezil olmuş ya… Vatandaş yolunu şaşırmış… İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. Bir çare arıyor; yok.”

“YALAN KONUŞUYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bu söyleme katılmıyorum. Çünkü yalan konuşuyorlar da ondan. Doğruyu hiç söylemiyorlar. Vatandaşın enflasyona ezildiğini düşünüyorum.”

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