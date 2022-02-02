Vatandaşlar kara kara düşünüyor… Elektrik faturasını gören fenalık geçiriyor

Vatandaşlar zamlı elektrik faturalarını gördükçe şaşkına dönüyor. Geçim derdiyle boğuşan vatandaşlar, neredeyse kira kadar gelen elektrik faturalarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

İktidarın politikaları sonucu zirve yapan hayat pahalılığının üzerine bir de yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, kış ortasında vatandaşın belini büktü.

Ocak ayı elektrik faturasını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Birçok kişi, faturasının 2-3 katına çıktığını söyledi.

Faturalar neredeyse kira bedellerini geçti. Bu durum karşısında vatandaş da esnaf da büyük tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ise, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, elektrik faturasındaki kota uygulamasından geri adım attı.

Erdoğan, “Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi için ilgili kurumlarımıza talimat vermiştik. Bu çerçevede, tarifelerdeki 1’inci kademe sınırını günlük 5 kilovatsaatten 7’ye, aylık 150 kilovatsaatten 210’a, milletimizin lehine olacak şekilde yükselttik.” dedi.

Ancak vatandaş aynı görüşte değil. Bu yapılanın “aldatmaca” olduğunu, gerçek müjdenin, zamların tamamının geri alınması olduğunu söylüyor.

SÖZCÜ muhabiri konuyla ilgili Bakırköy Meydanı'nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Elektrik faturalarında alt sınır 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldı ve bu iktidar çevrelerince ‘müjde' olarak duyuruldu.

Sizce küçük ayarlar yapmak mı, yoksa zamları tamamen geri almak mı müjde olur?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“İNSANLARI KANDIRMAYA YÖNELİK ALDATMACA”

Muzaffer Ünalan: “Zamların geri alınması müjde olur. Diğeri hikaye… Onun altından daha başka şeyler çıkar. Bu tamamen insanları kandırmaya yönelik bir aldatmaca. Başka hiçbir şey değil. (Faturaları öderken zorlanıyor musunuz?) İllaki zorlanıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Böyle bir şey yok yani. Zorlanmamak mümkün mü ya?”

“OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEYE GEREK YOK”

Mehmet Acar: “Olmayacak duaya amin demeye gerek yok. Yaptığını yapıyor.”

“BU AYARLAMA BİZİ KURTARMAZ”

Necmettin Dönmez: “Valla ayarlama bizi kurtarmaz. Şimdi iktidar yanlısı gazeteler başlık atıyorlar, bakıyorum, ‘elektrik fiyatları düştü' gibi. Halbuki öyle değil. Yine zam var. Elektrik kullanmaya korkar olduk. Bence zamların geri alınması lazım. Bu hükümetin bir taktiği; önce zam yapıyor, ondan sonra, ‘aslan reis' diyorlar. Bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Fatura hesabı yapmaktan diğer hesapları bıraktık. Elektrik, su, doğalgaz faturaları arasında şu an en güzel, zevkle ödediğimiz fatura su faturası. Çünkü ödenebilecek bir fatura. Ne elektrik, ne doğalgaz, ödenmekten uzak.”

“MÜJDEYİ BİZ ANLAYAMADIK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “İktidar tarafından yapılan müjdelemeyi anlayamadık. Biz 100 lira öderken, 500 ödüyoruz şu anda. Müjde varsa bize de söylesinler. Bunu nasıl müjdeli hale getirmişler, biz anlayamadık. Giden bizim cebimizden gidiyor.”

“KAR YAĞDIĞI GÜN ELEKTRİĞİM KESİLDİ”

Mustafa Ahtapoğlu: “Kar yağdığı gün benim elektriğim kesildi. Ya evde çocuk, bebek olsa… 140 liraydı borcum. Hiç utanmaları yok mu? Bu kadar mı doymak bilmiyorlar ya… Yazık günah. Ödemesi 10 gün gecikmişti. Annemle ikimiz yaşıyoruz, çok az evde oturuyoruz ona rağmen gelen fatura 140 lira. Zamlardan önceki fatura bir de bu…”

“BU PARTİ MESELESİ DEĞİL”

Nuriye Dorukoğlu: “Zamların geri alınması müjde olacak. Çünkü şu an o kadar karışık duygular içindeyiz ki… Bu parti meselesi de değil. Artık partilikten de çıktı. Herkes perişan bir şekilde. Evde bulaşık makinesi kullanmıyorum. Elimde yıkıyorum, misafir gelince kullanıyorum. Mecburuz, kısıyoruz, ne yapalım? Ödemekte zorlanıyoruz.”

“GÜZEL OLAN TAMAMEN GERİ ALINMASI”

Şükran Kaygan: “Tabi ki güzel olan, (zamların) tamamen geri alınması ama başka da çare yoksa kabulleneceğiz. Yapacağımız bir şey yok.”

“OLACAK ŞEY Mİ?”

Nurhayat Küsem: “(Arkadaşı olan Şükran Kaygan'ın cevabı üzerine konuşarak) Valla hiç kabullenmem. Neyini kabulleneceğim? (Zamları) Alsın tabi. 100 lira yakıyorum, 200 lira geliyor. Olacak şey mi? Ben kabul etmiyorum.”

“HERKES ÇOK ZOR DURUMDA”

Suzan Aydemir: “Tabi ki zamların geri alınması müjde olur. Sorun bir tek elektrik de değil ki… Her şeyle ilgili. Herkes çok zor durumda. Herkes kan ağlıyor. Yetmiyor maaşlarımız. Çoluk çocuk var, yakıt parası var, bir sürü… Ne yapacağız?”

“ÖDERKEN SIKINTI YAŞAMAYAN KESİM YOK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Faturaları öderken sıkıntı yaşamayacak kesim olmadığını sanmıyorum… Olamaz yani. Son 1-2 aydır daha çok zorlanıyoruz. Asgari ücrete zam geldi ama 10 katı gitti…

“EKONOMİ ORTADA…”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Tabi ki (zamların) geri alınması müjde olur. Zaten ekonomi ortada, insanların gelir durumu ortada, (zamlar) bence geri çekilmeli.

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