Vatandaşlardan AKP’nin ‘mülteci politikasına’ tepki

AKP'nin uyguladığı sığınmacı politikalarına karşı vatandaşlar son derece tepkili. Sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmesi gerektiğini vurgulayan yurttaşlar,"Türk gençliği, 18-30 yaş arasındaki kesim tamamen heba olmuş durumda. Onlara dolarlar, avrolar harcanırken Türk gencinin KYK borçları silinmiyor" ifadelerini kullandı.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Muhalefetin ‘İktidara geldiğimizde sığınmacıları memleketlerine göndereceğiz' söylemi karşısında iktidarın sık sık söylem değiştirmesi ancak aynı politikaları sürdürmeye devam etmesi dikkat çekiyor.

İstanbul Beşiktaş’ta yurttaşlara mikrofon uzattık, “İktidarın sığınmacı politikasını destekliyor musunuz? Çözüm ne sizce?” diye sorduk.

Vatandaşların büyük çoğunluğu, sığınmacıların artık kendi ülkelerine dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“BİR AN ÖNCE GİTMELERİ LAZIM”

Kamil Çakır: “İlk dönemlerde belki ama şimdi hayır. (Neden?) Olay misafirlikten çıktı. Gelen sığınmacılar kendilerini misafir değil, ev sahibi hissetmeye başladılar. Benim bu konuyla alakalı ilk günden beri düşüncem; kadın ve çocuklar başımız gözümüz üstüne ama eli silah tutan erkekler… Biz nasıl kendi ülkemizi savunduysak onlar da kendi ülkelerini savunmalılardı, burada işleri yoktu.

(Sizce çözüm nedir?)

İktidar zaman içerisinde sığınmacıları göndereceğini söylüyor ancak bu bir an önce olmalı. Açıkçası şunu da ifade edeyim AK Parti’yi destekleyen bir insanım ancak sığınmacılara yönelik politikalarda ayrışıyorum. Sığınmacılar artık çok fazla olmaya başladı, birçok yerde zıtlaşmalar oluyor. Hiç sevmediğim olaylar da oldu Taksim Meydanı’nda bayrak açmaları gibi. Bir an önce gitmeleri lazım.”

“VATANDAŞ ÇOK SIKINTILI”

Gürsel Cambaz: “Desteklemiyorum. Benim insanım işsiz kalıyor; ben 55-56 yaşımdayım çalışıyorum, onlar her yerde bizden iyi yaşıyor, o yüzden istemiyorum. Ev kiraları onlar yüzünden pahalı.

(Sizce çözüm nedir?)

Bunların bu ülkeyi terk etmesi. İktidar eğer bu konuda göçmenleri göndermezse 2023 seçimlerinde çok puan kaybedecek. Bütün vatandaş bunlardan dolayı çok sıkıntılı.

(Sizce iktidar vatandaşın talep ettiği adımları atar mı?)

Sözde ‘atacağız’ diyor ama zannetmiyorum. İnandırıcı bulmuyorum çünkü Türkiye yabancı ülke oldu. Bizim milletimiz sokaklarda aç, işsiz. Benim çalışacağım yerde o gidiyor, daha ucuza çalışıyor iş veren de onları işe alıyor.”

“KENDİ VATANDAŞIMIZA İMKAN SAĞLANMIYOR”

Mahmut Emin: “Hiçbir şekilde desteklemiyorum. Türkiye’nin hali içler acısı, ortada zaten. Kendi vatandaşımıza belirli imkanlar sağlanmıyor. İş olsun, konut olsun, farklı noktalarda tamamen çıkmaza girdi.

(Sizce çözüm nedir?)

Şu anda bulunan konjonktür gitmelerine izin vermiyor. En azından ilerleyen zamanlara doğru daha farklı bir yapı ve farklı çözüm önerileriyle işin içinden çıkılsın diye umuyorum.”

“SURİYE İLE BARIŞIN”

Yılmaz Yıldız: “Hayır desteklemiyorum.

(Neden?) Olması gerekenden çok fazla sığınmacı var.

(Sizce çözüm nedir?) Suriye ile barışmak.”

“DAVETSİZ GİTMELİLER”

Hayriye Öksüzler: “Kesinlikle desteklemiyorum.

(Neden?)

İşleri yok burada, burası bizim.

(Sizce çözüm nedir?)

Kesin, davetsiz bir şekilde gitmeleri.”

“BEN VERGİ VERİYORUM, YAŞAYAN ONLAR”

Ayşe Savuş: “Hayır desteklemiyorum. Çünkü kendi insanım şu ekonomik krizde bu kadar açken o sığınmacılara bu kadar para dökmelerine hiç gerek yok. 30 yıl devlet memurluğu yaptım ben, benden daha fazla hakları var sağlıkta. Ben hastanede sıra bulamıyorum.

(Sizce çözüm nedir?)

Herkes gitsin. Burası ABD’den beter oldu. Onlar da alıyor ama çalışanlar karşılığında vergi veriyor. Bunlar vergi falan vermiyor ki. Ben vergi veriyorum, yaşayan onlar.”

“DÜNYA ÜLKERİ İNSANCIL OLMALI”

Bülent Alevli: “Destekliyorum.

(Neden?)

En azından bizim ülkemize gelenleri en yakın biz olduğumuz için onları dışarı gönderebiliyoruz. Diğer ülkeleri görüyoruz denize sürüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Biz de öyle bir şey yok.

(Sizce çözüm nedir?)

Dünya’daki bütün ülkelerin daha insancıl olması lazım. Sınır ülkesiyiz diye bizim üzerimize gelmeleri mi lazım? Bizim gönderdiklerimiz neden geri geliyor?”

“TÜRK GENÇLİĞİ HEBA OLDU”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Kesinlikle hayır, desteklemiyorum. Zaten bir Türk genci olarak kim destekler ki onlara Türk gencine verilmediği kadar destek verilirken… Türk gençliği, 18-30 yaş arasındaki kesim tamamen heba olmuş durumda. Onlara dolarlar, avrolar harcanırken Türk gencinin KYK borçları silinmiyor. Üniversiteye istedikleri gibi yerleşiyorlar. İnsanların tıp ve hukuk bölümlerine yerleşemediği puanlarla onlar yerleşiyor.

(Sizce çözüm nedir?) Artık savaşın bittiğini düşünüyorum, kendi ülkelerine geri dönebilirler.

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