Vatandaştan, Erdoğan’a tepki: Saray’da yaşarsan, gayet güzel beslenirsen, halkın durumundan haberin olmaz

Hayat pahalılığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Fahiş fiyat artışından en az etkilenen ülkelerden biriyiz" diyor. Vatandaşlar ise Erdoğan'a tepkili: Onların bir eli yağda, bir eli balda... Onların aldıkları maaşa bak, bizim halimize bak. Saray'da yaşarsan, gayet güzel beslenirsen halkın durumundan haberin olmaz...

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’da Antalya'daki Phaselis Tüneli açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, “Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Fahiş fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biri miyiz sizce?” diye sordu.

Halk, Türkiye’nin hayat pahalılığından en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanı kendi kitlesine hitap ediyor. Dolayısıyla kısmen doğru. Çöpten beslenen varsa, her akşam kuzu yiyen var. Mazot pahalılığından traktörünü çalıştıramayan varsa, her akşam boğazda tur atan da var. Hangi cepheden baktığına bağlı” değerlendirmesinde bulundu.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“70 YAŞINDAYIM, BÖYLE PAHALILIK GÖRMEDİM”

Beyhan Köşker: “Hayır. En çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. Nasıl ‘az’ olur? Yurtdışında akrabalarım var, hepsi, ‘Türkiye’de fiyatlar felaket’ diyorlar. (İktidar yetkilileri tam tersini söylüyor…) Tabi, onlar işine geleni konuşur. Emekliyim, alışverişe 100 lira götürüyorum; hiçbir şey alamadan geri geliyorum. Hayat gerçekten çok zor oldu. Ben 70 yaşındayım, daha önce böyle bir şey yaşamadım. Çok kötü durumdayız.”

“BATI’DAKİ ETKİLENME YÜZDE 10-20”

Yusuf Çelik: “Ben Van’da inşaat yapıyorum, maliyetler 4 kat arttı. Batı’ya baktığımız zaman orada da etkilenme var ama yüzde 10-20… Buraya baktığımız zaman hiperenflasyon oldu burada.”

“HÜKÜMETE KALSA HER ŞEY TOZ PEMBE”

Mehmet Çınar: “Hükümete kalsa onlara her şey toz pembe ama en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. İnşaata, betona çok yatırım yaparsan; hayvancılığı, tarımı ertelersen veya ilgilenmezsen sonuç bu olur. Bu iktidardan dolayı, düzeleceğine dair umudum yok.”

“TÜRKİYE ŞU ANDA DİP NOKTADA”

Murat Bey: “İnsanlar patlama noktasında. Nasıl en az etkilenenlerden olabiliriz? Türkiye şu anda en dip noktada. İnsanlar artık her şeyin farkında ama keşke daha önce farkında olsalardı. Hayatımızda hep bir ‘keşke’ oluyor ama o ‘keşke’leri burada yaşamak istemezdim. Çocuklarımıza bırakacağımız en kötü en kötü ülke olarak anılacağımızı düşünüyorum. Sabah yataktan mutsuz kalkıyorum. ‘Bugün ne olacak?’, ‘Eve ne alışveriş yapacağım?’, ‘Acaba faturam ne kadar gelecek?’ diye düşünüyorum. Biz bunları düşünen bir halk değildik. Şimdi ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Market market dolaşıyorum daha ucuzunu bulmak için.”

“ONLARIN BİR ELİ YAĞDA, BİR ELİ BALDA”

Ahmet Bey: “En az olur mu? En fazla etkilenen ülke. Onların bir eli yağda, bir eli balda… Onların aldıkları maaşa bak, bizim halimize bak. 3-5 bin lira parayla bir ay boyunca nasıl geçineceğiz? Bunları düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar. Yapacak bir şey yok, böyle çile çekiyoruz.”

“EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Fethiye Banoğlu: “Hayır, en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Şu anki ekonomik durum berbat. Çok kötü. (Neden bu hale geldik sizce?) Onu baştakilere soracaksınız…”

“SARAY’DA YAŞARSAN HALKIN DURUMUNDAN HABERİN OLMAZ”

Ahmet Hulusi Kırım: “Tırnak içinde öyle… Tabi Saray’da yaşarsan, gayet güzel beslenirsen halkın durumundan haberin olmaz, ‘en az etkilenen ülkelerdeniz’ dersin… Sadece o değil ki, başka şeyler de söylüyorlar. ‘En istikrarlı ülkeyiz’ diyorlar, ‘En itibarlı ülkeyiz’ diyorlar, ‘Enflasyondan en az etkilenen ülkeyiz’ diyorlar…”

“CUMHURBAŞKANI KENDİ KİTLESİNE HİTAP EDİYOR”

Asım Yazıcı: “Bu kişiye göre değişir… Cumhurbaşkanı kendi kitlesine hitap ediyor. Dolayısıyla kısmen doğru. Çöpten beslenen varsa, her akşam kuzu yiyen var. Mazot pahalılığından traktörünü çalıştıramayan varsa, her akşam boğazda tur atan da var. Hangi cepheden baktığına bağlı.”

“HAYAT PAHALILIĞINDAN NASIL ETKİLENDİĞİMİ EN İYİ BEN BİLİYORUM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “En çok etkilenen ülkelerden biriyiz. (İktidarın) Onların söylediğinin tersi oluyor hep. Ben emekliyim, hayat pahalılığından nasıl etkilendiğimi en iyi ben biliyorum. Onların söylediğine hiç bakmıyorum… Her gün daha fakirleşiyoruz.”

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