Vatandaştan Erdoğan’a yanıt: Ben açım aç… Gelsin benim karnımı doyursun

Türkiye'de enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 70'e dayanırken; sıcak savaşta olan Rusya'da yüzde 17, Ukrayna'da ise yüzde 16 seviyelerinde... Zamların altında ezilen yurttaşlar ise bu durumdan şikayet etti, "Her gün zam, her gün zam, her gün zam... Bıktık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren bir vatandaş da, "'Millet aç değil' diyor; nasıl aç değil? Herkes aç. Ben açım aç. Gelsin benim karnımı doyursun" ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM

Kamera: Sinan TUNÇ

2022 yılı Türk vatandaşları için adeta kabus gibi geçiyor. Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren gelmeye başlayan fahiş zamlar, hayatın her alanına sirayet etmiş durumda.

Enflasyon her ay rekor üstüne rekor kırıyor. TÜİK’e göre, nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69,97 oldu. ENAG ise nisan enflasyonunu yüzde 156,86 olarak açıkladı.

Yaklaşık 3 aydır sıcak savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’daki ekonomik veriler bile ülkemizden iyi durumda…

Rusya’daki yüzde 17.8’lik, Ukrayna’da yüzde 16.4’lük enflasyon oranı, Türkiye’nin neredeyse 4’te 1’i…

Hal böyleyken İstanbul Avcılar’da vatandaşa mikrofon uzattık, “Savaşan ülkelerden Rusya’da enflasyon yüzde 17,8 Ukrayna’da yüzde 16,4, Türkiye’de ise yaklaşık yüzde 70. Sizce neden kaynaklanıyor bu durum?” diye sorduk.

Yurttaşlar, bu durumun sorumlusunun iktidar yetkilileri olduğunu dile getirdi.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ÜLKEYİ KALKINDIR GÖRELİM”

Mikail Yıldırım: “Bu bizi yönetenlerin yüz karası. Ayıp. Ülkeyi yönetemiyorlar. Bu kadar basit ve net. Çekip gitmeleri lazım. ‘Millet aç değil’ diyor; nasıl aç değil? Herkes aç. Simit olmuş 4 lira. Hangi birinden bahsedelim; her gün zam, her gün zam, her gün zam… Bıktık. Tayyip Erdoğan, ‘kimse aç değil’ diyor ama ben açım. Ben açım aç! Gelsin benim karnımı doyursun. Ülkeyi kalkındır görelim. Ülkeyi kalkındırsalar ben de ona oy vereceğim. Başka ülkeler nasıl kalkınıyor? Norveç’i, Finlandiya’yı seyrediyoruz, imreniyoruz. Şu ülkemize bak ya! 4 mevsim yaşıyoruz…”

“İÇERİDEN GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM”

Serhat Karaman: “Üretmiyoruz, başka bir sebebi var mı? Durum kötü ama görmüyorlar. Ne olacak bilmiyorum. Bu benzin fiyatının Ukrayna’daki savaşla ne ilgisi var? Tamam savaş olduğunda her şeyin fiyatı artabilir ama 25 lira benzin nedir? Ben arabama binemiyorum. Bu hayat pahalılığının Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgisi yok. Bizim içeriden güçlü olmamız lazım ki dışarıdan gelen şeyin bizi etkilememesi lazım. Bağışıklık sistemimizin kuvvetli olması lazım.”

“İKTİDARA GELDİKLERİNDE DOLAR 2.5 TL İDİ, ŞİMDİ 16.5 TL”

Mevlüt Küçüktemel: “Bu ülkede 60 milyon aç ve bu da Cumhurbaşkanını hiç ilgilendirmiyor… (Sizce neyi yanlış yaptık da ekonomi bu hale geldi?) Doğru olan ne yaptık? Yanlışları sayamam ama doğru olanı söyle? Doğrumuz var mı? İktidara geldiklerinde dolar 2.5 lira idi, şimdi 16.5 lira… Sebebi ben miyim? Kifayetsiz insanların yönetimi bu.”

“SEBEBİNİ CUMHURBAŞKANI’NA SORACAKSINIZ”

İsmail Öztürk: “Bunun sebebini bana değil, Cumhurbaşkanı’na soracaksın. (Sizce neyi yanlış yaptık da ekonomi bu hale geldi?) Ne doğru yapıldı veya yapılıyor?”

“TÜRKİYE’NİN ÜRETMEKTEN BAŞKA ÇARESİ YOK”

Cemal Akın: “Onlarda kaynak var, bizde kaynak yok. Türkiye, vergiyle geçinen bir devlet. Ama onlar öyle değil, onlarda kaynak çok. Türkiye’nin üretmekten başka bir çaresi yok. Şu anda üretim de zayıf olduğu için enflasyonun yüksek olması normal bir şey…”

“HER GÜN ZAM, HER GÜN ZAM, HER GÜN ZAM”

İrfan Yak: “Bunun sebebi, Türkiye’deki sistemin bozuk oluşu. Bu bozuk sistemin acil değişmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’yi götüremedi. Bunu gördük. Her gün zam, her gün zam, her gün zam… Nedir bu zam ya? Bu kadar zam, bu kadar zam… Her şeye zam. Geçinemiyor millet.”

“HER ŞEY GÜN GİBİ ORTADA”

Doğan Balakoğlu: “Bunun sebebi kötü yönetim. Başka ne olabilir? Ülke batağın içine gidiyor. Söylenecek çok da fazla bir şey yok. Her şey gün gibi ortada.”

“SEBEBİ KÖTÜ YÖNETİM”

İsmail Taşdemir: “Bu durumun sebebi hükümet. Ülkemiz işte bu halde.”

“GİZLEYE GİZLEYE BU HALE GETİRDİLER”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Halkı bilinçlendirmek mi lazım yoksa ‘artık uyanın’ mı demek lazım, bilmiyorum. Durumun sebebi gayet açık ve net: Yukarıdakiler. Gizleye gizleye bu hale getirdiler.”

“LİYAKATSİZ İNSANLAR…”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ülkenin kötü yönetilmesi, yöneten kadroların ekiplerini kötü yönlendirmesi ve liyakatsiz insanlardan ekip kurması.

