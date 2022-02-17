Vatandaştan KDV tepkisi: Milletle dalga geçiyorlar

İğneden ipliğe her şeye yüksek oranlarda zam gelirken özellikle elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın belini büktü. Halk artık neredeyse pazara, markete çıkmaya korkar hale geldi. Çünkü bazı ürünlerde yüzde 100'ü aşan zamlar oldu. Halkın her kesiminden büyük tepkiler gelirken, iktidar temel gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 1’e düşürdü. Ancak vatandaş etiketlerde beklediği indirimi bulamadı...

Batuhan SERİM

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Kamera: Hakan KAYA

2021 yılı, döviz kurlarının, akaryakıt ve gıda fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir yıl oldu.

20 Aralık kur operasyonunun ardından dövizde sert düşüş yaşandı ancak bu durum etiketlere yansımadı.

Aksine fiyatlarda rekor artışlar oldu. Öyle ki vatandaşlar artık temel gıda ürünlerini dahi alamaz hale geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri ise 20 Aralık'tan beri fiyatların düşeceğini, enflasyon ve faiz üzerindeki ‘köpüğün', ‘müsilajın' alınacağını belirtiyor. Ancak bu açıklamalar etiketlere pek yansımıyor.

Erdoğan son olarak, muhalefetin sık sık dile getirdiği gibi, temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı.

Ancak markete giden vatandaşlar beklediği oranda fiyat düşüşünü etiketlerde göremedi. Yüzde 7’lik KDV indiriminin kendilerine ‘ilaç’ olamayacağını düşünen vatandaşlar, asıl çözümün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki dudağının arasında olduğunu, o indirim kararı almadığı sürece fiyatların artarak devam edeceğini söyledi.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Kadıköy’de vatandaşa mikrofon uzattı, “Yüzde 7’lik KDV indirimi vatandaşa ilaç olur mu? Asıl çözüm sizce ne olur?” diye sordu.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HÜKÜMETİN BİZE HİÇBİR FAYDASI YOK”

Gönül Akbulut: “Maalesef, hiç olmaz. Asıl çözüm, hükümet değişikliği. Bize bir faydası yok, durumumuz gittikçe kötüye gidiyor. Fiyatlar iyice arttı, artık hiçbir şey alamıyoruz. Durumumuz hiç iyi değil. Bu sıkıntı özellikle aşağı yukarı 1 senedir devam ediyor.”

“ASIL ÇÖZÜM GÜBRE, AKARYAKIT VE ELEKTRİK FİYATLARININ DÜŞMESİ”

Sami Çınar: “(İlaç olacağını) Zannetmiyorum. Gübre, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının düşmesi lazım. Bunlara devamlı zam yaparsanız bu fiyatların düşmesinin imkanı yok.”

“ASIL ÇÖZÜM İKTİDARIN GİTMESİ”

Rıfat Yılmaz: “Hiçbir (faydası) şey olmaz. Asıl çözüm, iktidarın gitmesi… Olayın bittiği yerdeyiz. Bıçak kemiğe dayandı, halk dışarı çıkacak.”

“ZAMLA YATIP ZAMLA KALKIYORUZ”

Elif Kızılırmak: “(İlaç olacağını) Hiç zannetmiyorum. Böyle giderse battık. Her şey o kadar pahalı ki artık gitmek, görmek dahi istemiyoruz. Keşke (maaşlara) o zammı vermeseydi, (ürünlere) bu kadar zammı da bindirmeseydi. Artık zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Böyle bir hayat, böyle bir gelecek korkutuyor açıkçası bizleri.”

“HER ŞEYE YÜZDE 100 ZAM GELİRSE, YÜZDE 7 KDV İNDİRDİĞİN ZAMAN NE İŞE YARAR?”

Duran Babacan: “Ne ilaç olacak? Alakası yok. Yaşadığınız ülkede her şeye yüzde 100 zam gelirse, yüzde 7 KDV indirdiğin zaman ne işe yarar ki bu Allah aşkına? Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Buraya neden geldi bu ülke? Bunun sebebi ne? Buna bakmak lazım. Yüzde 7 indirmişsin; yüzde 15 indirsen ne olur? Bunların hiçbir anlamı yok. İndirimlerin kökten yapılması lazım. Bu ülkeyi yöneten insanlar akşam evlerine gidip yatınca vicdanen rahat ederler mi? Ülkeyi yöneten insanların kendilerine şunu sormaları lazım: 84 milyon insan refah ve huzur içerisinde yaşıyor mu? Aç var mı? Yoksulluk var mı?”

“BU KDV İNDİRİMİ KENDİLERİNE Mİ YOKSA VATANDAŞA MI YANSIYOR?”

Süleyman Özçeken: “Vatandaş için ne ilacı olabilir ki… Nereye yansıdı? Yansımadı. Bu (KDV indirimi) vatandaşa mı yoksa kendilerine mi yansıyor? Ben anlamadım. İndirimden falan hiç kimse yararlanmadı. Asıl çözüm, sayın Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında. İsterse her türlü çözüm olur. Ama istemedikten sonra da böyle devam eder gider.”

“ASIL ÇÖZÜM ÜRETİM”

Erdoğan Atalay: “Hiçbir (faydası) şey olmaz. Fiyat artışları zaten çok yüksekti, yüzde 60 fiyat artışı olan bir malda yüzde 7 aşağı inmiş ne olacak? Çare olmaz. Tamam, bir adımdır ama çok ufak bir adımdır. Asıl çözüm üretim olmalı.”

“MİLLETLE DALGA GEÇİYORLAR”

Hasan Tetik: “Hiç yanından bile geçmez… (KDV indirimi) O öyle aldatmaca. Millet ile dalga geçmek.”

“FİYATLARIN DÜŞMESİ İÇİN AKARYAKITIN UCUZLAMASI LAZIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Değişen bir şey yok. Tam tersine daha çok arttı fiyatlar. Asgari ücrete gelen yüzde 50’lik artışla vatandaşlar sevinmişlerdi ama şimdi gıda fiyatlarına, faturalara bakıyorsun; bütün giderlerimizde yüzde 100 ile yüzde 150 arasında bir artış var. Yani kaşıkla verdiler, kepçeyle geri aldılar. Esas çare; üreticiyle tüketici arasındaki sorunu kaldırmaları gerekiyor. Yani akaryakıt ve otoyol masraflarının düşmesi gerekiyor.”

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