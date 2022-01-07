Vatandaştan Nebati’ye: Gelsin bir de bizim gözlerimizin içine baksın

Vatandaş ekonomik darboğazı yaşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Herkes kazanacak, rahat olun" şeklindeki açıklaması dikkat çekti. Nebati’nin ekonomiye ilişkin açıklamalarına tepki gösteren vatandaşlar, “Vallahi biz rahat değiliz. Kendisi rahat mı? Gelsin bir de benim gözlerimin içine baksın. Halkın gözünün içine baksın, ondan sonra konuşsun" dedi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Hayat pahalılığı zirvede, vatandaşlar geçim derdine düşmüşken; denedikleri yeni ekonomi politikaları ile vatandaşlarını ‘kazanacağını' söyleyen iktidar sözcüleri toplumda pek karşılık bulmadı. Halk, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını eleştirdi.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Beşiktaş'ta vatandaşlara mikrofon uzattı, “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Artık ortodoks politikalar değil heterodoks politikalar var. Herkes kazanacak, rahat olun.' şeklinde açıklama yaptı. Sizce yeni ekonomi politikaları ile herkes kazanacak mı, rahat mısınız?” diye sordu. Verilen cevaplar şöyle oldu:

NEBATİ'Yİ TV’DE GÖRÜNCE AKLIMA DÜMBÜLLÜ GELİYOR

Şahin Berk: Valla ben Bakan Nebati'yi televizyonda seyrederken rahmetli komedyen İsmail Dümbüllü aklıma geliyor. İsmail Dümbüllü'den daha komedi, daha neşeli, daha iyi bir adam. Ama söylediği ekonomi politikaları sıfır. Tutmaz. Halk arasında, o söylediğin kelimeleri (Ortodoks ve heterodoks politikalar) anlayan kaç kişi çıkar? Halkın anlayacağı öz Türkçe kelimelerle anlatsana ekonomiyi… Daha özgün, daha anlaşılır bir şekilde anlatsa bence daha iyi olur. Gerçi anlatacak bir şeyi de yoktur da… Öylesine konuşuyor işte.

ORTODOKS POLİTİKALARI BIRAK

Yusuf Bey: Vallahi biz rahat değiliz. Kendisi rahat mı? Evvela onu sormak lazım. Gelsin bir de benim şu an gözlerimin içine baksın. Halkın gözünün içine baksın, ondan sonra konuşsun. Ortodoks politikaları bırak… Evvela Türkiye'deki şu durumu düzeltsinler. Onlar sonraki iş. Gelsin milletin gözüne baksın. Bu şartlarda ekonomideki sorunların düzeleceğine inanmıyorum.

HALKI BU BOŞ SÖZLERLE ALDATACAKLARINI ZANNEDİYORLAR

Mehmet Çoban: Asla rahat değilim bir vatandaş olarak. Ülkem adına da üzülüyorum. Böyle açıklamalarla, boş bedava sözlerle ülkenin ekonomisinin düzeleceğini sanmıyorum. Bu tür açıklamaları asla anlaşılır bulmuyorum. Halkın dilinde, halkın anlayacağı sözler değildir bunlar. Bunlar kendilerini aldattıkları gibi halkı da bu boş sözlerle aldatacaklarını zannediyorlar.

DİYECEK KELİME BULAMIYORUM

Müzeyyen Açıkalın: O dediyse doğrudur herhalde! Her şeyi çok iyi yaptılar, belli! Ne diyeyim? Diyecek kelime bulamıyorum. Açıklamada ne var ki… “Süpürdük, süpürdük…”, neyi süpürdünüz? Trajik komik her şey. Ekonomi inşallah düzelir de nasıl düzelecek? Bu şekilde düzelmesi imkansız.

PARASI OLAN KAZANIR

Baykal Bilge: Ben herkesin kazanacağını düşünmüyorum. Her zaman olduğu gibi parası olan kazanır. Parası olmayanın bir şey kazanma şansı yok. Devlet zaten parası olana garanti veriyor yeni kur korumalı maliye politikalarıyla. Bence fakir olan daha da fakirleşecek, zengin olan daha da zenginleşecek. Aradaki uçurum artacak. Ben Bakan’la aynı şekilde düşünmüyorum.

HİÇ RAHAT DEĞİLİM

Şehriban Apaydın: Hiç rahat değilim. İnşallah kazanalım, yeter bunaldık. (Halk ekmekten aldığı ekmekleri göstererek) Bak bu yaşta bunu almaya geliyorum… Yeter. İnşallah kazanalım. (Ekonominin düzeleceğine dair umudunuz var mı?) Olmak zorunda; çocuklarım var, torunlarım var. Mecburum. İnşallah her şey onlar için çok güzel olur. Biz çekeriz, onlar yaşar inşallah.

SERMAYE YİYECEK, BİZ İZLEYECEĞİZ

Aynur Gürsu: Halk her zamanki gibi kaybedecek. Sermaye piyasası yiyecek, biz izleyeceğiz herhalde. Öyle düşünüyorum. Bu açıklamalara hiç inanmıyorum. Çünkü halimiz ortada. Karşıdan geldik, Taksim'e gideceğiz; neye ne kadar para vereceğimizi, yolumuzun ne kadar tutacağını hesaplayarak çıkıyoruz.

GÖZLERİNDE ZAMLARDAN BAŞKA NE PARLAYACAK

Kerem Usta: Ya ne kazanması hemşerim! Bunlar hep kendi çıkarlarına… Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Maliye Bakanı'na değil, tiyatrocuya benziyor. “Gözlerime bak…”, ne gözlerine bakacağım? Gözleri parlıyormuş… Gözlerinde zamlardan başka ne parlayacak ya! Bakan mı yok ondan başka… Tiyatrocu gibi…

EĞER YALANSA “YUH” DERİM

Nuhi Yılmaz: Şimdiye kadar bir şey kazanmadık, bundan sonra da ne kazanacağımız belli değil. Akşam başka fiyat, sabah başka fiyat. Şaşırdık yani. Allah millete, devlete zeval vermesin. Herhalde koskocaman devlet bakanı bunları söylüyorsa, eğer yalansa veya arkasında bir şey varsa ona da “Yuh” derim yani. Biraz da mantıklı olmaları lazım. Bir şey ağzından çıkarken onun nereye gideceğini veya ne yapacaklarını bilmeleri lazım.

İNANDIRICI BULMUYORUM

Mehmet Tilhe: Tamam da herkes nasıl kazanacak? Önce onun altyapısını hazırlamanız lazım. Öbürü kazanmazsa ben nasıl kazanacağım? Bu açıklamaları ben inandırıcı bulmuyorum. Öyle bir şey yok. Öyle kolay değil.

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