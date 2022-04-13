Vatandaştan, Nureddin Nebati’ye tepki: Yalan söylemek bedava!

Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında fiyatların düşmesi için sonuç veren net bir adım atmayan iktidar, sık sık fiyatların ve enflasyonun düşeceğine dair açıklamalar yapıyor.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamera: Sinan TUNÇ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de 14 Ocak'ta Bloomberg'e verdiği röportajda enflasyonun ocak ayında pik yapıp, ardından düşüşe geçeceğini söylemişti.

Bakan Nebati, 3 Şubat'ta Japon basınına verdiği demeçte, enflasyonda zirvenin yüzde 50 seviyelerinde olacağını ve nisan ayında görüleceğini açıklamıştı.

YAZDAN KIŞA DÖNDÜ!

Nebati, 16 Mart'ta yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantısında da enflasyondaki düşüş için bu kez yaz aylarını işaret etti.

Hafta başında ise “Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin tutarsız açıklamaları ekonomik krizle boğuşan vatandaşa hiç de inandırıcı gelmiyor.

İstanbul Bakırköy’de vatandaşa mikrofon uzattık, “Nureddin Nebati’nin açıklamalarını inandırıcı buluyor musunuz?” diye sorduk, işte aldığımız yanıtlar:

GÖRECEĞİZ, 2023’E BİR ŞEY KALMADI

Şahin Karaoğlanoğlu: Yalan söylemek bedava kardeşim… 2023’ten sonra “2024’te düşecek” der. Her şey 2023’e bağlı ya… Göreceğiz, 2023’e bir şey kalmadı. Peşkeş çektikleri kamu mallarını kamulaştırsınlar, bak ekonomi nasıl düzeliyor. Özelleştirip satarsan, zamların önüne geçemezsin, bu zamlar devam eder.

HİÇBİRİNE İNANMIYORUZ

Mustafa Güney: İnandırıcı değil. Bunların hepsi yalan; Hazine ve Maliye Bakanı’ndan tut, Cumhurbaşkanı’na, Sağlık Bakanı’na kadar… Hangisine inanalım? İnanamıyoruz. Ekonomi düzelmez. 20 senedir yönetiyorlar, 20 senede düzelmemiş, daha ne düzelecek?

Hülya Topal: Hiçbirine inanmıyoruz. Türkiye’yi bu hale getirdiler. Çok sayıda insan ekmek bulamıyor. Her şey ortada. Dedikleri her şey yalan. Hep yalan, dolan…

GÜVEN VEREN BİR İKTİDARIN GELMESİ LAZIM

Necmettin Dönmez: Ben onların hiçbir şeyine inanmıyorum. Enflasyonun düşmeyeceği belli, maliyet enflasyonu yüksek. Ben zeytin üreticisiyim, gübre fiyatlarına yüzde 400 zam geldi. İşçiliğe, ilaca, hepsine zam geldi. Dolar 18’e çıktı, düzen bozuldu.

“Ekonomistim” diyen bir AKP Genel Başkanı var. İyi ki “Ekonomistim” dedi, bir de olmasa Allah sonumuzu hayır etsin… Vatandaş evine ekmek götüremiyor. Ben bu sene gübre atamayacağım. İlaç da atamayacağım. Traktör evin önünde duruyor, mazot koyamıyorum. Ne olacak? Üretim düşecek. Seneye de ekemeyeceğim. Bunların gitmesi lazım. Piyasaya güven veren bir iktidarın gelmesi lazım.

HERHALDE İSTİHAREYE YATIYOR

Gürkan Erdönmez: Katiyen inandırıcı bulmuyorum. Herhalde istihareye yatıyor, söylüyor. Hiçbir şeyin düzeleceği yok. Ekonomi berbat bir durumda. Allah halkımıza acısın.

SÖYLEDİKLERİ HER ŞEYİN TERSİ ÇIKIYOR

Serap Karteper: Hükümetten gelen hiçbir lafa inanmıyorum. Çünkü söyledikleri her şeyin tersi çıkıyor.

Selçuk Cebeci: İnandırıcı bulmuyorum. Çünkü ekonominin gidişi, enflasyonun durumu, üretici enflasyonunun göklerde olması, bu lafların inandırıcı olması için imkan sağlamıyor.

İlginizi Çekebilir Çürük sebze meyve topluyorlar

İlginizi Çekebilir Bu yaz ucuz ürün bulamayacağız

İlginizi Çekebilir Vatandaş borç batağında: Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında büyük artış