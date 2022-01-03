Veli Ağbaba: TÜİK’in yüzü artık makyaj tutmuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK tarafından yılın son açıklanan enflasyon verilerini yazılı basın açıklaması ile değerlendirdi. TÜİK için "Yüzü artık makyaj tutmuyor” diyen Ağbaba, yıllık bazda üretici fiyat endeksinin yüzde 80 oranında artması karşısında ise “Ocak ve Şubat aylarında zam yağmuru değil zam tsunamisi yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile son 19 yılın zirvesine yükseldi. Aralıkta aylık enflasyon yüzde 13,58 ile tarihi seviyeye ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK tarafından yılın son açıklanan enflasyon verilerini yazılı basın açıklaması ile değerlendirdi. Ağbaba açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ARALIK AYI ENFLASYONU İLKLERİN ENFLASYONU OLDU”

– TÜİK, 2021'de yıllık enflasyon oranı yüzde 36,08' e yükselirken, aylık bazda enflasyon oranındaki artış ise yüzde 13,58 olarak açıkladı. Bu verilerde dahi Türkiye 2003 yılından itibaren en yüksek yıllık enflasyonu görürken, yine 2003 yılından beri ilk kez aylık çift haneli enflasyon artışını görmüş olduk. Bu durumda yıllardır makyajlı verilerle gerçeği çarpıtan TÜİK'İN yüzü artık makyaj tutmaz hale geldi.

“BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALAR TÜİK'İ YİNE YALANLAMIŞ OLDU”

– Bağımsız ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %19.35 arttığını açıklarken, yıllık enflasyondaki artışın ise %82.81 olarak gerçekleştiğini açıkladı. TÜRK-İŞ Aralık ayı açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Aralık ayındaki gıda maddelerinde yaşanan artışın yüzde 25,75 olduğunu açıkladı. TÜİK Aralık ayında enflasyon artışını yüzde 13,58 olarak açıklayarak halkın gerçek enflasyonunda uzak kaldı. Bir başka deyişle TÜİK'in enflasyonu halkın gerçek enflasyonun yarısına dahi ulaşamadı.

ZAM YAĞMURU DEĞİL ZAM TSUNAMİSİ YAŞAYACAĞIZ”

– Üretici fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 80 oldu. Bu ülke tarihinde yeni bir rekordur. Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas ise her ay iyiden iyiye açılmaktadır. Aralık ayında bu fark yüzde 44'ü aşmış durumda.

– Buradan Ocak ayında eksi enflasyon bekleyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'a duyurulur. Ocak ayında değil eksi enflasyon görmek, Üretici enflasyonunda yıllık yüzde 80'lik artış ile Ocak ve Şubat aylarında zam yağmuru değil zam tsunamisi yaşayacağız.

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