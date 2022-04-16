Viyana’nın iade ettiği milletvekilinin katilleri Türkiye’de serbest!

İnterpol tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da barındığı tespit edildikten Türkiye’nin girişimleri üzerine iadesine karar verilen aralarında kapatılan DEP Milletvekili Mehmet Sincar’ın da bulunduğu 9 kişinin öldürülmesinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay’ca onanan Cihan Yıldız ile Mehmet Ali Geçer'in yeniden yargılama talebi üzerine 2019'daki yerel seçim öncesinde tahliye edildikleri ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Batman'da kapatılan DEP'in eski Milletvekili Mehmet Sincar'ın da aralarında bulunduğu 9 cinayetin tetikçisi Cihan Yıldız, 2011 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gözaltına alındı. İnterpol tarafından sorgulanan Yıldız, Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün girişimleri üzerine Türkiye'ye iade edildi.

MİLLETVEKİLİ DAHİL 9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması yapılan terörist Yıldız, “PKK Müslümanlara yönelince ben de Hizbullah cemaatine girmeye karar verdim” dedi, ancak işlediği cinayetleri kabul etmedi.

Mahkeme, Yıldız'ın Batman ve Diyarbakır'da kapatılan DEP'in eski Mardin milletvekili Mehmet Sincar, İl Başkanı Metin Özdemir ile Hafız Akdemir, Teğmen Demir, Seyithan Tokur, Mahmut Erol, Mehmet Nesim Ormancı, Aydın Görnü, Alaaddin Kutlubay'ın öldürülmesi, milletvekili Nizamettin Toğuç ile Fuat Önala, Halil Taş, Murat Yanık, Hamit Kutli'nin yaralandığı suikastlar da tetikçilik yaptığına kanaat getirdi. Tüm bu cinayet emirlerini de sorumlusu Mithat Yılmaz'dan aldığını vurguladı.

SORGU KASETİNDE AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ

Mahkeme, örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü İstanbul Beykoz'daki villada ele geçen sorgu kasedinin 146 nolu video kaydında, Cihan Yıldız'ın örgüt yöneticileri tarafından sorgulandığı ve bu sorguda işlediği cinayetleri ayrıntılarıyla anlatarak itiraflarda bulunduğunun altını çizdi. Sanık Anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

YARGITAY AĞIR MÜEBBETİ OY BİRLİĞİYLE ONADI

Yargıtay da sanığın ele geçen sorgu kasetinde cinayetleri açıkça itiraf ettiğine vurgu yaptı. Sanığın sorgu kasetinde, “Milletvekili suikastının emrini bana Şevket verdi, koruma olarak Ali isminde Nusaybinli bir arkadaş vardı, olayın tetikçileri ben ve Rıfat adlı arkadaştık” dediği için toplanan delillerle suçun sabit olması nedeniyle hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

Sanık Cihan Yıldız'ın Milletvekili Mehmet Sincar'ı birlikte öldürdüğü suç ortağı Mehmet Ali Geçer’in de; İbrahim Demirhan ve Mehmet Salih Saltıkalp'in öldürülmesi, DEP eski milletvekili Nizamettin Toğuç ile 9 kişinin yaralanması eylemlerine katıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

ALMANYA'DAN YURDA GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

İşlediği cinayetlerden dolayı aranan Hizbullah tetikçisi Geçer, kaçtığı Almanya'dan siyasi sığınma hakkı elde edemeyince sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Atatürk Havalimanında yakalandı. Sözde askeri kanat sorumlusu Geçer sorgusunda, “Öldürülen kişileri biz tanımayız. Bize gelen talimatta ölüm listesine alınan kişilerin din düşmanı ve münafık oldukları için katilinin helal, vacip olduğu anlatılırdı. Biz de buna göre hedefteki kişiyi vururduk” dedi.

YARGITAY: NET VİCDANİ KANAAT HASIL OLMUŞLUR

Sanığın cezası Yargıtay'ca oy birliğiyle onanıp kesin hükme bağlandı. Yargıtay, 4 Eylül 1993 günü esnaf gezisine çıkan DEP milletvekili Mehmet Sincar ile İl Başkanı Metin Özdemir'in öldürülmesi olayında eylem talimatını Mithat Yılmaz ile Sinan Yakut'un verdiği, Cihan Yıldız ile Mehmet Ali Geçer'in de tetikçilik yaptığını bildirdi. Yargıtay, sanıkların suikast mahalinden hızla kaçarak eylemde kullandıkları silahları sorumluları Mithat Yılmaz'a teslim ettiklerini, toplanan deliller, otopsi raporu, ele geçen silahlar ve olaya ilişkin sanık anlatımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde Mehmet Sincar cinayetinin Hizbullah terör örgütünce işlendiği yönünde net bir vicdani kanaatin hasıl olduğunu belirtti.



İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Tetikçiler Cihan Yıldız ile Mehmet Ali Geçer'in de 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaparak AİHM ve AİHS normlarını gerekçe gösterip yeniden yargılama talebinde bulundular. Bu talepleri kabul edilen sanıklar “Yeniden yargılama” kapsamında haklarında kesinleşmiş ağır müebbet hükmü olmasına rağmen jet hızıyla serbest bırakıldılar.