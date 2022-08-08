“Yabancılar ev kiralarını ödemeden kaçıyor”

Antalya’da daha önce 5 bin lira seviyesinde olan konut kiraları pandemi ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında 50 bin liralara kadar yükseldi. Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar bu yüksek kiraları, düzenli olarak ödeyemeyenler ya da ödemeden kaçıp giden yabancılar olduğunu söyledi.

İsmail AKIN

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Antalya’da pandeminin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancılara fahiş fiyatlara verilen kiralık evlerde, ödeme sorunu yaşanıyor.

Yüksek kira fiyatı verdiklerini öğrenen birçok yabancının ev sahipleriyle mahkemelik olduğunu ifade eden Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Bu bir balondu patladı. Şimdi fiyatlar geriye çekilmeye başladı. Adliyeler kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor” dedi.

“3 BİN LİRA OLAN EV 30 BİN LİRA, 5 BİN LİRA OLAN EV 50 BİN LİRA OLDU”

Yabancıların en çok rağbet ettiği illerin başında Antalya’da yüksek bedellerle tuttukları evlerin kiralarını ödemeden gittiklerini aktaran Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, şunları söyledi:

“Turizm başkenti Antalya, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde göç alan bir yer. Rusya ve Ukrayna savaşıyla bu göç biraz daha hızlandı. Normalde savaştan önce mevkisine göre ev kiraları 3-4-5 bin lira gibi seyrediyordu. En fazla 6-7 bin liraydı. Daha önce burada ikamet eden yabancılar sonradan gelen vatandaşlarını kandırdılar. 3 bin lira olan evi 30 bin lira, 5 bin lira olan evi 50 bin lira gibi fahiş fiyatlar kiraya verdiler. Bunu gören Türk vatandaşlarımız, ‘benim yan dairem 30 bin lira ederken ben neden vermeyeyim' dedi. O da 30 bin lira alacağım deyince fiyatlar yükseldi. Bu bir balondu patladı. 5-6 ay fiyatlar bu şekilde devam etti.

Şimdi dışarıdan gelen vatandaşlar da fiyatları öğrendi. Mahkemelerde çok sayıda dosya var. Ev kiralarıyla alakalı. Bazıları ödemeyeceğim deyince kavga dövüş yaşandı. Başta dediğim gibi fiyatlar balon gibi patlayınca rayına oturmaya başladı. Kiralar şu anda enflasyona göre normal düzeyde gidiyor”

“KİRALIK EV SIKINTISI VAR”

Fiyatlar artarken ev sahiplerini uyardık oda uyardıklarını belirten Çağlar; “Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin de bir çocuğunuz var yarın onlarda öğrenci olacak ya da evlenecek, 40 bin liraya ev kiralamak bir memur aile için mümkün değil' dedik.

Yapılanın yanlış olduğunu söyledik ama bizi dinlemediler. Biz emlakçı alarak ev sahibi ne derse onu yaparız. Bir de Antalya'da yaşanan kiralık ev sıkıntısı var. Bunun nedeni ise pandemi döneminde Antalya'da inşaat sektörü durdu. Bunun yanında kent merkezinde ev yapılabilecek arsa kalmadı. Az olan şey daima kıymetli olur Antalya'mızda. Kiralık ev bulmak oldukça zorlaştı” dedi.

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