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Yabancılara nikah ve su ücreti tarifesinde yürütmeyi durdurma kararı

Bolu'da, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Yayınlanma: 17:52 - 01 Ocak 2022 Güncellenme:
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Yabancılara nikah ve su ücreti tarifesinde yürütmeyi durdurma kararı

Bolu'da, kasım ayı belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı plan ve bütçe komisyonu kararları oylandı.

Yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDI

Bolu Belediyesi’nin kararının ardından avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe tarafından Bolu İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma davası açıldı.

Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. İHA

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