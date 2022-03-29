Yağ kuyruğunu paylaşıp Erdoğan’a ‘manda yoğurdu’ göndermesi yaptı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Siirt'te ucuz yağ almak için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk görüntülerini paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Özkan, "Lüks Saray'ında manda yoğurdu tarifi veren Erdoğan, ilk milletvekili seçildiği Siirt'te yaşayan halkın durumunu görsün!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Siirt’te ucuz yağ almak için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı hedef aldı.
“ERDOĞAN HALKIN DURUMUNU GÖRSÜN”
Özkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Lüks Saray’ında manda yoğurdu tarifi veren Erdoğan, ilk milletvekili seçildiği Siirt’te yaşayan halkın durumunu görsün! Siirtliler ucuz yağ için uzun kuyruklar oluşturdu!”