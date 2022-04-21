Yağışlar gidiyor, sıcaklıklar artıyor… İstanbul’da büyük fark!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları artışa geçecek ve yurdu etkileyen yağışlı hava hafta sonunda çok dar bir alanda kendini gösterecek. İstanbul'da bugün en yüksek 15 derece olarak ölçülecek hava sıcaklıkları yarın 23 dereceyi aşacak.

Sozcu.com.tr

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Yağışlı hava yurdun önemli bir kısmını etkilemeye devam ederken Meteoroloji yağışların ne zaman yurdu terk edeceğini duyurdu. Tahminlere göre bugün yurdun kuzeyinde varlığını sürdürecek olan yağışlı hava yarından itibaren etkisini büyük ölçüde kaybedecek, hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Hafta sonu yurdun önemli kısmında güneşli bir hava bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 8 derece kadar artacak.

YEREL YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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