Yağışların ardından sıcaklıklar hızla artacak

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun batı ve güney kıyıları hariç birçok bölgede yağış görülecek. Yağışların ardından hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artışa geçecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Bugün yurdun önemli bir kısmında yağış bekleniyor. Trakya, Ege Bölgesi’nin batısı, Antalya ve Mersin hariç tüm şehirler yağıştan etkilenecek. Yarın yurdun doğusuna kayacak yağışların ardından hava sıcaklıkları artışa geçecek. Tahminlere göre İstanbul’da sıcaklık değerleri 30 dereceyi bulacak.

YER YER YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya’nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ve Hatay’ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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