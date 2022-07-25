Yangın çıkaran ihmaller için aldırış eden yok

Muğla'nın bazı ilçelerinde orman içine açılan mutfak bacasıyla başlayan yangına rağmen bacanın iptal edilmemesi, bir aydan bu yana enerji nakil hatlarının birbirine sürtünerek ark yaparak havai fişek gibi patlamasına seyirci kalınması vatandaşı çileden çıkardı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde İskele mevkiinde bir otelin ormanlık alanın içine konulan bir otelin mutfak bacasından çıkan yangın söndürülmesine rağmen bacanın kaldırılmadığı ortaya çıktı.

Yangına rağmen bacanın ortadan kaldırılmadığını, ormanın içine jeneratör konulduğunu gözlemleyen vatandaşlar konuyu SÖZCÜ ihbar hattına intikal ettirdi. Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi'nde de enerji nakil tellerinin birbirine sürtmesi sonucu meydana gelen kıvılcımların bir aydan bu yana çözülemediği ihbarı yapıldı.

“ALDIRIŞ EDEN YOK, ORMAN YANGINI ÇIKABİLİR”

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nden duyarlı bir vatandaş fotoğraf ve video çekerek 24 Temmuz tarihinde SÖZCÜ ihbar hattına gönderdiği açıklamada şunları söyledi:

“Bugün 21 Temmuz. Akyaka'da İskele Otel arkası. Dün burada yangın çıktı. Mutfağın ateş borusu otların içinde. Dün buraya itfaiye ve jandarma geldi ama burada hala faaliyet devam ediyor. Ayrıca ormanın içinde jeneratör de kurulmuş. Ayrıca buraya hurdalığı da atmışlar, çıra gibi. Buraya birisi bir sigara atsa orman hemen dibinde. Bina ile orman arası 5 metre. Bunlar faaliyetlerine hala devam ediyor. Hiç değilse kuru otlar kazınsa bir çözüm bile olabilir. Bunlar belki AKP'lidir de bir şey yapılmıyor, bilmiyorum artık.”

Bu arada konuyla ilgili bölgeyle ilgili jandarma ekiplerinin konuya el koyarak gerekli işlemleri başlattığı da edinilen bilgiler arasında.

“BİR AYDIR KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR”



Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi'nde enerji nakil tellerinin birbirine sürtmesi sonucu meydana gelen kıvılcımların bir aydan bu yana çözülemediği ihbarı da Marmaris Memleket Partisi yöneticilerinden geldi.

Yönetici tüm basın ve medya kuruluşlarına, “Bu yazdıklarımın parti ile alakası yok. Vatandaş olarak yazıyorum. Bir aydır Selimiye'de yaşanan bir elektrik faciası var. Cami bölgesindeki bütün teller akşam saatlerinde birbirine çarparak havai fişek şeklinde patlayarak etrafta tehlike yaratıyor.

Video da çektim ama kısa oldu. Normalde bu patlamalar 10-15 saniye sürüyor. Herkes bu esnada kaçıyor. Yani tepenizde elektrik telleri birbirine çarparak her yere kıvılcım attırıyor. İnsanların halini siz düşünün. Defalarca şikayet edildi ama hala daha bir aydır çözüm bulmadılar. Sadece gelip anlık sözde tamir ediyorlar, ertesi gün, hatta artık ertesi gün değil tamirattan yarım saat sonra tekrar aynı şeyler meydana geliyor” açıklaması gönderildi.

Öte yandan Aydem yetkilileri ise konuyla ilgilendiklerini gerekli basın açıklamasının da yapılacağını söyledi.

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