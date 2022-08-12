Yangın helikopterine lazer tuttular
Havada seyir halindeki yangın helikopterine karadan lazer tutulduğu anlar kameraya yansıdı.
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir yangın helikopterinin içerisinden çekilen görüntüleri paylaştı. Yangın helikopterine karadan henüz tespit edilemeyen bir noktadan lazer tutulduğu görüldü.
Görüntülere tepki göstererek yaşanan tehlikeye dikkat çeken Ali Kıdık, “Yangın söndürme pilotunun gözüne lazer tutan karaktersiz, bu hareketinden yangını senin çıkarttığın düşünülmeli” dedi.
Kıdık, helikopterin camında meydana gelen yansımanın yarattığı tehlikeye de dikkat çekti.