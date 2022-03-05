Yardım istemek için gitti, mahkemelik olmuştu… ‘Müdür gururumla oynadı’

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik faturasının ödenmesi için gittiği Tarsus Sosyal Yardımlaşma Müdürü Ahmet Sarman’la makamında tartıştıktan sonra ‘Basit yaralama’ suçlamasıyla 2 bin 700 TL para cezasına çarptırılan ev hanımı Nalan Özen, konuya ilişkin SÖZCÜ'ye konuştu. Özen, “Müdür onurumla gururumla oynadı” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Ödeyemediği elektrik faturası için yardım almak üzere gittiği Tarsus Sosyal Yardımlaşma Derneği Müdürü Ahmet Sarman'a yönelik hareketi nedeniyle basit yaralama suçundan yargılandığı mahkemece 2 bin 700 TL para cezasına çarptırılan ev hanımı Nalan Özen, yaşananlarla ilgili konuştu.

Halen Tarsus'ta yaşamını sürdüren Nalan Özen, kuruma elektriğinin kesileceği için gittiğini, orada bir süre oturduğunu ve kimsenin kendisine derdinin ne olduğu yönünde bir şey sormadığını belirterek, “Orada otururken kimse benim derdimi sorunumu sormadı. Bir süre sonra kapıyı çalıp içeri girmek zorunda kaldım. Elimde poşet vardı poşetin içinde telefonum vardı ve küçük bir lif vardı satmak için gitmiştim. Oraya bir de onu satabilir miyim diye gitmiştim. İçeri girdiğimde müdüre elimdeki faturayı gösterdim. Müdür, ‘Sana çık dışarı diyorum' dedi, ayağa kalktı ve omuzlarımdan tutarak kapıya itekledi ve daha sonra elimdeki poşeti aldı odanın ortasına fırlattı attı ben poşeti almak için koşturdum içinde telefonum vardı kırılmasın diye benden önce gitti benim poşetimi bana vermiyor. ‘Müdürüm ne olur içinde telefonum kırılacak' dediğim halde müdür bana telefonumu vermedi” diye konuştu.

“ÖZEL GÜVENLİK BANA SALDIRDI”

Müdürden telefonunu defalarca istemesine rağmen vermediğini, bu nedenle de o anda şuurunu kaybettiği için nasıl davrandığını bile bilmediğini ifade eden Nalan Özen, şu ifadeleri kullandı:

*Zaten o dönem psikologdan ve psikiyatrdan tedavi görüyordum, bu durum dosyada mevcut.

*Müdür bu durumu da biliyordu. Bunu bile bile bana baskı uyguladı o gün gururumla ve onurumla oynadı.

*Daha sonra beni dışarı çıkardıklarında nefes alamıyordum sanki ölecektim. Bana sonra su filan getirdiler daha sonra poşetimi getirdiklerinde telefonum beş altı parça olmuştu poşet bana paramparça geldi.

*Bana orda defalarca şiddet uyguladılar, bana müdürün şoförü geldi tehdit etti. ‘Bir daha seni buralarda görmeyeceğiz ölümün bizim elimizden olur' diye tehdit etti.

*Özel güvenlik de bana saldırdı. Bütün yardımlarım kesildi, hiçbir yardım alamıyorum.

“DARMADAĞIN OLDUM”

2015'te eşinin intihar ettiğini ve kendisinden emekli maaşı bile kalmadığını anlatan Nalan Özen daha sonra şunları söyledi:

*Kendisinden bana 13-14 tane icralık borç kaldı. Çocuklarımla ortada kaldım sokakta kaldım. Biz darmadağın bir aile olduk. Müdür defalarca pantolon ceplerini dışarı çıkarıp, ‘Bak bende de para yok' diyordu. Bir sefer cebinden 20 TL çıkartıp, ‘Al, bu senin olsun' dedi.

*Bende müdürüm ‘Ben dilenci değilim, ben devletimden istiyorum sizden sadaka istemiyorum” dedi.

*Müdür ise bana sürekli bu şekilde davranıyordu. ‘Açsan git karşıdan fırından askıdan ekmek al”, ‘Git birileriyle evlen bir daha buralara gelme' diyordu. Bana aşırı şekilde baskı şiddet uyguladı ve mahkemede verdiği bütün ifadeler de yalandır.

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